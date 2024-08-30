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Published Сегодня, 09:45

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Сможет ли шелуха подорожника заменить известный препарат для похудения «Оземпик»

Сможет ли шелуха подорожника заменить известный препарат для похудения «Оземпик»

30 августа 2024, 09:45
Фото: 1MI
В сети разразился невероятный спор, некоторые блогеры утверждают, что нашли замену известному «Оземпику» — шелуха подорожника. Но есть нюансы.

Главный нюанс при использовании «Оземпика» — он изначально не создавался для лечения ожирения. Его используют для поддержания хорошего состояния при сахарном диабете. Он уменьшает уровень глюкозы в крови и аппетит. Как пишут «Новые известия», «Оземпик» по сравнению с псиллиумом — шелухой подорожника, настоящий «Боинг», а пыль растения — бумажный самолетик.

Действительно, молекулы «Оземпика» просто огромны, и принцип его действия очень сложен по сравнению с псиллиумом. По своей сути, шелуха подорожника — это просто клетчатка, которая увеличивает объем пищи, не увеличивая при этом калорийность. Такая добавка даже полезна для пищеварения.

Еще пару нюансов

Кроме того факта, что не каждый захочет есть овес из подорожника, частицы шелухи очень острые. Людям с проблемами пищеварения не рекомендуют его потреблять. Это может привести к болям и еще большим проблемам. Непереносимость клетчатки — тоже явное противопоказание.

Подорожник Plantago PsylliumПодорожник Plantago Psyllium
Подорожник Plantago Psyllium
Фото: blog.esh-derevenskoe.ru

После введения санкций «Оземпик» больше не поставляется в Россию. Однако у него есть российские аналоги. Но только у одного препарата — «Саксенда» — в показаниях есть ожирение.

Разница «Оземпика» и пыли подорожника в том, что медицинский препарат борется с сахарным диабетом, а подорожник позволяет дольше не есть. Поэтому их действительно можно сравнить с «Боингом» и бумажным самолетиком.

Как правильно худеть

Специалисты не рекомендуют верить блогерам, которые рассказывают о диетах. У большинства из них нет даже базового медицинского образования. Такие советы приведут только к проблемам со здоровьем.

Сбросить 5-10 килограмм за неделю — это огромный стресс для организма. Он отразится не только на общем самочувствии, но и на моральном состоянии. В следующие разы худеть будет все тяжелее и тяжелее.

Врач Марина Баяндина рекомендует сбрасывать вес постепенно, по 1 килограмму в неделю, а лучше по 500 грамм в неделю. Так организм лучше переживет похудение. Самое главное при сбросе веса — это сбалансированный рацион, физические нагрузки и контроль пищевого поведения.

Почему средиземноморская диета не подходит всем?
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