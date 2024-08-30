Сможет ли шелуха подорожника заменить известный препарат для похудения «Оземпик»

Действительно, молекулы «Оземпика» просто огромны, и принцип его действия очень сложен по сравнению с псиллиумом. По своей сути, шелуха подорожника — это просто клетчатка, которая увеличивает объем пищи, не увеличивая при этом калорийность. Такая добавка даже полезна для пищеварения.