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Свердловские власти выделили 104 млн на расселение жильцов сгоревшего дома в Арамиле

Свердловские власти выделили 104 млн на расселение жильцов сгоревшего дома в Арамиле

30 августа 2024, 10:20
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Арамиле расселят жителей аварийного общежития, где несколько месяцев назад произошел пожар. Власти Свердловской области выделили на расселение более 100 миллионов рублей.

От огня пострадали плиты на пятом этаже. По результатам экспертизы здание было признано аварийным, которое необходимо полностью расселить, рассказали в областном Департаменте информполитики.

Деньги на расселение выделил глава региона Евгений Куйвашев. Они уже находятся в мэрии. Городская администрация заключает договоры с собственниками жилых квартир.

Напомним, в мае 2024 года о данном общежитии в Арамиле рассказали на Первом канале в эфире телепередачи.

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