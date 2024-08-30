Свердловские власти выделили 104 млн на расселение жильцов сгоревшего дома в Арамиле

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
От огня пострадали плиты на пятом этаже. По результатам экспертизы здание было признано аварийным, которое необходимо полностью расселить, рассказали в областном Департаменте информполитики.
Деньги на расселение выделил глава региона Евгений Куйвашев. Они уже находятся в мэрии. Городская администрация заключает договоры с собственниками жилых квартир.
Напомним, в мае 2024 года о данном общежитии в Арамиле рассказали на Первом канале в эфире телепередачи.