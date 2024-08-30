Тело школьника найдено под окнами в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Тело умершего подростка лежало под окнами. Предположительно, он совершил самоубийство, пишет Ура.ру.
По предварительной информации, незадолго до происшествия молодой человек поссорился со своей девушкой, которая учится в педвузе. Точные обстоятельства и причины смерти юноши в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 16 августа 2024 года в Екатеринбурге прохожие обнаружили мертвого мужчину возле Белой башни.