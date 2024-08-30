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Тело школьника найдено под окнами в Екатеринбурге

Тело школьника найдено под окнами в Екатеринбурге

30 августа 2024, 09:38
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 16-летний подросток найден мертвым под окнами многоэтажного дома на улице Новаторов.

Тело умершего подростка лежало под окнами. Предположительно, он совершил самоубийство, пишет Ура.ру.

По предварительной информации, незадолго до происшествия молодой человек поссорился со своей девушкой, которая учится в педвузе. Точные обстоятельства и причины смерти юноши в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 16 августа 2024 года в Екатеринбурге прохожие обнаружили мертвого мужчину возле Белой башни.

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