В Екатеринбурге бывший соратник Ройзмана* ушел на СВО

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Маленкин рассказал, что давно хотел уйти в зону спецоперации, а после ситуации в Курской области принял окончательное решение, пишет 66.ru.
Свою славу Маленкин завоевал, когда работал вице-президентом в Фонде «Город без наркотиков» при руководстве Евгения Ройзмана*. Еще недавно Маленкин организовывал работу экологической компании.
Напомним, что один из депутатов Екатеринбурга много раз бывал в зоне спецоперации — доставлял гуманитарную помощь. Сейчас он заключил контракт.
*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.