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Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

В Екатеринбурге бывший соратник Ройзмана* ушел на СВО

В Екатеринбурге бывший соратник Ройзмана* ушел на СВО

30 августа 2024, 14:44
Фото: 1MI
В Екатеринбурге Евгений Маленкин, который работал с Евгением Розманом* в «Городе без наркотиков» ушел на СВО.

Маленкин рассказал, что давно хотел уйти в зону спецоперации, а после ситуации в Курской области принял окончательное решение, пишет 66.ru.

Свою славу Маленкин завоевал, когда работал вице-президентом в Фонде «Город без наркотиков» при руководстве Евгения Ройзмана*. Еще недавно Маленкин организовывал работу экологической компании.

Напомним, что один из депутатов Екатеринбурга много раз бывал в зоне спецоперации — доставлял гуманитарную помощь. Сейчас он заключил контракт.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Контракт#Город без наркотиков#Контрактники#Екатеринбург#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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