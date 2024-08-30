В Екатеринбурге любовника, обвиняемого в гибели женщины, отпустили на свободу

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Жительница Самарской области была найдена в квартире мертвой. У нее на голове была рана. Накануне женщина выпивала с сожителем. Его и заподозрили в убийстве.
Известно, что погибшая занималась проституцией.
Мужчину, который с ней жил, задержали. Он признался, что толкнул ее и она упала, поранив голову. Однако тут же встала. А утром он обнаружил ее без признаков жизни.
Экспертиза показала, что женщина умерла не от раны, а от алкогольной интоксикации. После этого мужчину отпустили, а уголовное дело закрыли, пишет «КП-Самара».