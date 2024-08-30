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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

В Екатеринбурге выяснили настоящую причину найденной мертвой женщины

В Екатеринбурге любовника, обвиняемого в гибели женщины, отпустили на свободу

30 августа 2024, 13:04
Фото: 1MI

В Екатеринбурге выяснили настоящую причину найденной мертвой женщины

В Екатеринбурге на свободу отпустили мужчину, которого ранее обвиняли в смерти сожительницы. Он оказался не виновен.

Жительница Самарской области была найдена в квартире мертвой. У нее на голове была рана. Накануне женщина выпивала с сожителем. Его и заподозрили в убийстве.

Известно, что погибшая занималась проституцией.

Мужчину, который с ней жил, задержали. Он признался, что толкнул ее и она упала, поранив голову. Однако тут же встала. А утром он обнаружил ее без признаков жизни.

Экспертиза показала, что женщина умерла не от раны, а от алкогольной интоксикации. После этого мужчину отпустили, а уголовное дело закрыли, пишет «КП-Самара».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Смерть#Уголовное дело#18+#Екатеринбург
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