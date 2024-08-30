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В Екатеринбурге похищены два школьника

В Екатеринбурге похищены два школьника

30 августа 2024, 08:07
Фото: 1MI
В Екатеринбурге подростки похитили двух школьников из-за «долга».

Три человека похитили двух 9-классников, когда молодые люди гуляли на улице Начдива Онуфриева в Екатеринбурге. Одного парня кинули в багажник, а другого в салон авто. Их увезли в квартиру, где вымогали полмиллиона рублей, сообщает URA.RU.

29 августа злоумышленники отвезли школьников к работе одного из них. Там молодой человек вышел из машины и попросил у прохожего телефон, чтобы позвонить. Его мама выбежала, и похитители уехали. Второго парня они отпустили чуть позже.

Полиция поймала похитителей. Ими оказались 16-летний ученик школы №200 и 17-летний второкурсник института физической культуры. Третьего подозреваемого продолжают искать.

Инцидент произошел из-за отказа пострадавших оформлять банковские карты, из-за этого им объявили «долг» и начали накручивать проценты.

Напомним, что в Екатеринбурге подростки устроили кровавую драку в подъезде на Эльмаше.

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