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Published Сегодня, 07:06

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Updated Сегодня, 07:08

В Каменске-Уральском откроют новый мемориальный комплекс в честь бойцов СВО

В Каменске-Уральском откроют новый мемориальный комплекс в честь бойцов СВО

30 августа 2024, 07:06
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском откроют новый мемориальный комплекс посвященный погибший бойцам СВО.

30 августа в Каменске-Уральском пройдет сразу несколько мероприятий, посвященных тематике спецоперации. В городе проведут митинг в честь погибших бойцов СВО и отпразднуют 15-летие Совета общественных объединений ветеранов, передает «Уральский меридиан».

А в одном из дворцов культуры организуют фотовыставку с мест проведения спецоперации. Пройдет награждение волонтеров, которые собирали и доставляли гуманитарные грузы.

Напомним, что в Нижнем Тагиле простятся со штурмовиком СВО. Он пробыл в зоне спецоперации один месяц.

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#Вадим Бредников#Общество#Каменск-Уральский#Свердловская область#Похороны#Могилы#Прощание#Екатеринбург#СВО#Боец СВО#Зона СВО#Бойцы СВО
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