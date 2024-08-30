В Каменске-Уральском откроют новый мемориальный комплекс в честь бойцов СВО

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
30 августа в Каменске-Уральском пройдет сразу несколько мероприятий, посвященных тематике спецоперации. В городе проведут митинг в честь погибших бойцов СВО и отпразднуют 15-летие Совета общественных объединений ветеранов, передает «Уральский меридиан».
А в одном из дворцов культуры организуют фотовыставку с мест проведения спецоперации. Пройдет награждение волонтеров, которые собирали и доставляли гуманитарные грузы.
Напомним, что в Нижнем Тагиле простятся со штурмовиком СВО. Он пробыл в зоне спецоперации один месяц.