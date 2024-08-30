В Нижнем Тагиле 42 тысячи детей пойдут в школу в этом году

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Специалист рассказала, что все школы города готовы принять своих учеников. Всего в этом году в средних учебных заведениях будут обучаться 42 тысячи школьников.
Особое внимание начальник уделила новым предметам. Труд-технология, черчение, семьеведение и обновленные курсы ОБЖ и географии появятся в школах города.
В рамках трансляции Татьяна Удинцева ответила на 12 наиболее распространенных вопросов от родителей. Среди них были вопросы о домашних заданиях во время каникул, о переходе на пятидневную учебную неделю, о нюансах перевода ребёнка в другую школу и о группах продлённого дня.
Многих родителей волнует вопрос о питании в школах. Удинцева призвала родителей самостоятельно курировать эту тему — для этого есть все возможности.
Напомним, что в Нижнем Тагиле родители смогут посмотреть на своих детей только за забором. В этом году на школьные линейки их не пустят.