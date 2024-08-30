В Нижнем Тагиле 42 тысячи детей пойдут в школу в этом году

В рамках трансляции Татьяна Удинцева ответила на 12 наиболее распространенных вопросов от родителей. Среди них были вопросы о домашних заданиях во время каникул, о переходе на пятидневную учебную неделю, о нюансах перевода ребёнка в другую школу и о группах продлённого дня.