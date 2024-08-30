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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

В Нижнем Тагиле 42 тысячи детей пойдут в школу в этом году

В Нижнем Тагиле 42 тысячи детей пойдут в школу в этом году

30 августа 2024, 14:24
Фото: Изображение Midjourney
Начальник управления образованием провела прямую трансляцию, где ответила на самые волнующие вопросы родителей школьников в Нижнем Тагиле.

Специалист рассказала, что все школы города готовы принять своих учеников. Всего в этом году в средних учебных заведениях будут обучаться 42 тысячи школьников.

Особое внимание начальник уделила новым предметам. Труд-технология, черчение, семьеведение и обновленные курсы ОБЖ и географии появятся в школах города.

В рамках трансляции Татьяна Удинцева ответила на 12 наиболее распространенных вопросов от родителей. Среди них были вопросы о домашних заданиях во время каникул, о переходе на пятидневную учебную неделю, о нюансах перевода ребёнка в другую школу и о группах продлённого дня.

Многих родителей волнует вопрос о питании в школах. Удинцева призвала родителей самостоятельно курировать эту тему — для этого есть все возможности.

Напомним, что в Нижнем Тагиле родители смогут посмотреть на своих детей только за забором. В этом году на школьные линейки их не пустят.

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#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Школьники#Образование#Школы#Учеба#Екатеринбург
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