В Нижнем Тагиле водитель вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
ДТП случилось 30 августа около 7 часов утра на Индустриальной.
Водитель Volkswagen выехал на пешеходную дорожку, сбил 2-х мужчин-пешеходов, а затем врезался в кусты.
Один из мужчин умер на сразу, а второй был доставлен в лечебное учреждение и сейчас находится в критическом состоянии.
Сотрудники полиции устанавливают личности пешеходов.
По факту аварии проводится расследование, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Ранее пенсионерка на автомобиле наехала на велосипедиста в Екатеринбурге.