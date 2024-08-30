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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

фото: пресс-служба региональной Госавтоинспекции

В Нижнем Тагиле водитель вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов

30 августа 2024, 06:03
фото: пресс-служба региональной Госавтоинспекции

В Нижнем Тагиле водитель автомобиля Volkswagen насмерть сбил пешехода

Volkswagen вылетел на тротуар и сбил 2-х мужчин в Нижнем Тагиле. Есть погибший.

ДТП случилось 30 августа около 7 часов утра на Индустриальной.

Водитель Volkswagen выехал на пешеходную дорожку, сбил 2-х мужчин-пешеходов, а затем врезался в кусты.

Один из мужчин умер на сразу, а второй был доставлен в лечебное учреждение и сейчас находится в критическом состоянии.

Сотрудники полиции устанавливают личности пешеходов.

По факту аварии проводится расследование, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Смертельное дтп#18+#Екатеринбург#Инцидент
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