В Нижнем Тагиле воспитанники станции юных натуралистов вернулись с Кавказа

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Во время 16-дневной экспедиции ребята поднялись на горы Машук и Эльбрус, исследовали флору и фауну, побывали на каньоне. Изучали традиции скотоводства.
Школьники путешествовали большой командой — 40 человек.
Ребята путешествовали с палатками и рюкзаками, жили в хостелах и выезжали на локации. Их очень впечатлили горы. Юные натуралисты привезли с собой массу положительных эмоций и новых знаний.
В следующем году ребята поедут на Байкал, сообщает управление образования города Нижний Тагил.
Ранее «Экоквизпати» провели юные натуралисты из Краснотурьинска.