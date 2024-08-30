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В Нижнем Тагиле воспитанники станции юных натуралистов путешествовали по Кавказу

В Нижнем Тагиле воспитанники станции юных натуралистов вернулись с Кавказа

30 августа 2024, 10:21
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле воспитанники станции юных натуралистов путешествовали по Кавказу

В Нижнем Тагиле воспитанники станции юных натуралистов вернулись из экспедиции. Они изучали природу и обычаи Кавказа.

Во время 16-дневной экспедиции ребята поднялись на горы Машук и Эльбрус, исследовали флору и фауну, побывали на каньоне. Изучали традиции скотоводства.
Школьники путешествовали большой командой — 40 человек.

Ребята путешествовали с палатками и рюкзаками, жили в хостелах и выезжали на локации. Их очень впечатлили горы. Юные натуралисты привезли с собой массу положительных эмоций и новых знаний.

фото: городская станция юных натуралистовфото: городская станция юных натуралистов

В следующем году ребята поедут на Байкал, сообщает управление образования города Нижний Тагил.

Ранее «Экоквизпати» провели юные натуралисты из Краснотурьинска.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Путешествие#Станция юных натуралистов#Екатеринбург
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