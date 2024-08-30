В Полевском мошенники заставили пенсионерку поверить в переезд на море

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Мошенники обманули пенсионерку по стандартной схеме: следователь — сотрудник ЦБ — перевод денег. Обман начался еще в мае 2024 года. Сначала пенсионерка перевела мошенникам 150 тысяч рублей. А затем ее убедили продать квартиру. Обманщики придумали легенду, прямо как разведчики: переезд на море к подруге.
Покупатель, которого нашла пенсионерка, сначала усомнился, не находится ли женщина под влиянием аферистов. Но пенсионерка смогла его убедить в том, что жилье продает по своей воле.
Мужчина купил квартиру за 1,5 млн рублей. Вырученные деньги пенсионерка сразу перевела аферистам. Только после этого она поняла, что ее обманули. Теперь она должна съехать до 31 августа.
Следователи завели уголовное дело и начали расследование. Им даже удалось выяснить, что номер, с которого звонил аферист, уже был замешан в другом уголовном деле.
Напомним, что для жителя Екатеринбурга поиск девушки оказался весьма затратным. Она обманула его на 12 млн рублей.