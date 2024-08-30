В Полевском мошенники заставили пенсионерку поверить в переезд на море

Мошенники обманули пенсионерку по стандартной схеме: следователь — сотрудник ЦБ — перевод денег. Обман начался еще в мае 2024 года. Сначала пенсионерка перевела мошенникам 150 тысяч рублей. А затем ее убедили продать квартиру. Обманщики придумали легенду, прямо как разведчики: переезд на море к подруге.