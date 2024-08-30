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Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

В психбольнице Свердловской области появилось отделение для подростков

В психбольнице Свердловской области появилось отделение для подростков

30 августа 2024, 11:08
Фото: Изображение Midjourney
В областной психиатрической лечебнице Свердловской области открылось отделение для подростков 12-18 лет.

Несовершеннолетние пациенты могут получить качественную помощь в новом отделении лечебницы, рассказала замглавы регионального здравоохранения Елена Чадова.

Здесь будут наблюдаться пациенты с такими расстройствами, как панические атаки, тревожность, депрессии, фобии, нарушениями сна и другими. По итогам диагностических исследований применяется соответствующее лечение.

Напомним, сотрудники Минздрава в Свердловской области провели проверки в медучреждениях, где наблюдаются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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