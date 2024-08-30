В психбольнице Свердловской области появилось отделение для подростков

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Несовершеннолетние пациенты могут получить качественную помощь в новом отделении лечебницы, рассказала замглавы регионального здравоохранения Елена Чадова.
Здесь будут наблюдаться пациенты с такими расстройствами, как панические атаки, тревожность, депрессии, фобии, нарушениями сна и другими. По итогам диагностических исследований применяется соответствующее лечение.
Напомним, сотрудники Минздрава в Свердловской области провели проверки в медучреждениях, где наблюдаются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.