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Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

В школах в Екатеринбурге запретили чаты в WhatsApp

В школах в Екатеринбурге запретили чаты в WhatsApp

30 августа 2024, 04:29
Фото: 1MI
Жителям Екатеринбурга запретили вести переписки со школьными учителями в WhatsApp.

По словам одной из родительниц, во время школьного собрания директор сообщила, что теперь нужно использовать платформу «Сферум» для связи родителей и учителей, пишет Ура.ру.

При этом на «Сферум» перешли не только из вышеупомянутого мессенджера, но и из соцсети ВКонтакте, а также из мессенджеров Viber и Telegram. О переходе были разговоры еще в 2023 году и тогда же в некоторых школах это сделали сразу.

Напомним, в некоторых школах Свердловской области появится предмет «Семьеведение», который будут преподавать в среднем звене.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Учителя#Школа#Образование#Viber#WhatsApp#Мессенджеры#Родители#Школы#Telegram#Екатеринбург#Чат#Сферум
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