В школах в Екатеринбурге запретили чаты в WhatsApp

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
По словам одной из родительниц, во время школьного собрания директор сообщила, что теперь нужно использовать платформу «Сферум» для связи родителей и учителей, пишет Ура.ру.
При этом на «Сферум» перешли не только из вышеупомянутого мессенджера, но и из соцсети ВКонтакте, а также из мессенджеров Viber и Telegram. О переходе были разговоры еще в 2023 году и тогда же в некоторых школах это сделали сразу.
Напомним, в некоторых школах Свердловской области появится предмет «Семьеведение», который будут преподавать в среднем звене.