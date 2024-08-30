В Свердловской области бойцу СВО отказали в выплате

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В октябре 2023 года участник спецоперации обращался в управление соцполитики №2 города Реж с просьбой предоставить ему выплату за полученное ранение. Однако чиновники посчитали, что документов, доказывающих ранение, недостаточно, и отказали в выплате, сообщают в прокуратуре Свердловской области.
Прокуратуре пришлось вмешаться в дело, бойцу выплатили компенсацию. А начальника управления соцполитики наказали.
Напомним, что в Екатеринбурге произошла похожая ситуация. Чиновники посчитали, что предоставленные документы не доказывают его участия в спецоперации и его ранение. Прокурору пришлось обращаться в суд.