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В Свердловской области бойцу СВО отказали в выплате

В Свердловской области бойцу СВО отказали в выплате

30 августа 2024, 08:36
Фото: 1MI
В Реже бойцу СВО отказали в положенной ему социальной выплате. К делу подключилась прокуратура.

В октябре 2023 года участник спецоперации обращался в управление соцполитики №2 города Реж с просьбой предоставить ему выплату за полученное ранение. Однако чиновники посчитали, что документов, доказывающих ранение, недостаточно, и отказали в выплате, сообщают в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратуре пришлось вмешаться в дело, бойцу выплатили компенсацию. А начальника управления соцполитики наказали.

Напомним, что в Екатеринбурге произошла похожая ситуация. Чиновники посчитали, что предоставленные документы не доказывают его участия в спецоперации и его ранение. Прокурору пришлось обращаться в суд.

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#Вадим Бредников#Общество#Прокуратура#Свердловская область#Компенсация#Реж#Ранение#Выплаты#Екатеринбург#Соцполитика#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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