В Свердловской области бойцу СВО отказали в выплате

В октябре 2023 года участник спецоперации обращался в управление соцполитики №2 города Реж с просьбой предоставить ему выплату за полученное ранение. Однако чиновники посчитали, что документов, доказывающих ранение, недостаточно, и отказали в выплате, сообщают в прокуратуре Свердловской области.