В Свердловской области задержали пьяного мигранта с наркотиками

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Суд приговорил наркоторговца к 11 годам тюрьмы. Его задержали сотрудники ГИБДД на трассе Пермь — Екатеринбург. Во время обыска силовики обнаружили полкилограмма различных запрещенных веществ.
Как выяснилось, иностранец был перевозчиком наркотиков из одного региона в другой, сообщают в пресс-службе Прокуратуры Свердловской области.
Ранее у обвиненного забрали права за вождение в нетрезвом виде.
Напомним, что житель Березовского выдавал себя за экстрасенса и распространял наркотики. Теперь его ждет тюрьма.