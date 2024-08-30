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В Свердловской области задержали пьяного мигранта с наркотиками

В Свердловской области задержали пьяного мигранта с наркотиками

30 августа 2024, 07:31
Фото: 1MI
На трассе в Свердловской области задержали пьяного мигранта, который перевозил наркотики в Тюмень.

Суд приговорил наркоторговца к 11 годам тюрьмы. Его задержали сотрудники ГИБДД на трассе Пермь — Екатеринбург. Во время обыска силовики обнаружили полкилограмма различных запрещенных веществ.

Как выяснилось, иностранец был перевозчиком наркотиков из одного региона в другой, сообщают в пресс-службе Прокуратуры Свердловской области.

Ранее у обвиненного забрали права за вождение в нетрезвом виде.

Напомним, что житель Березовского выдавал себя за экстрасенса и распространял наркотики. Теперь его ждет тюрьма.

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