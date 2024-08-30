В Тавде врачи рассказали следователям почему умер скандальный пациент

Главный врач сообщает, что Абрашкин неоднократно уходил из больницы. Врач не исключает того, что пациент мог принимать и другие препараты. Жена Александра тем временем постоянно врывалась в больницу и проникала в хирургическое отделение, где ей находиться нельзя. Постоянно снимала врачей и подслушивала разговоры.