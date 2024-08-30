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В Тавде врачи рассказали следователям почему умер скандальный пациент

В Тавде врачи рассказали следователям почему умер скандальный пациент

30 августа 2024, 13:20
Фото: 1MI
В Тавде врачи рассказали следователям, почему умер скандальный пациент, жена которого постоянно врывалась в больницу и снимала все на камеру.

Хирург с 14-летним стажем предоставил объяснительную записку, где рассказал, как проходило лечение Александра Абрашкина. Врач отметил, что пациент должен был принимать препараты, которые ему назначили терапевт и кардиолог.

Доктор сказал, что в начале лечения самочувствие Абрашкина ухудшилось, и терапевт поменял ему лечение. 1 августа пациенту стало еще хуже, в желудке у него обнаружили сгусток крови, который не смогли удалить. Далее больного перевели в реанимацию на ИВЛ, где и умер.

Главный врач сообщает, что Абрашкин неоднократно уходил из больницы. Врач не исключает того, что пациент мог принимать и другие препараты. Жена Александра тем временем постоянно врывалась в больницу и проникала в хирургическое отделение, где ей находиться нельзя. Постоянно снимала врачей и подслушивала разговоры.

Вдова утверждает, что её муж скончался из-за лекарств и процедур, которые были назначены ему врачами без достаточных оснований. После этого случая министерство здравоохранения Свердловской области начало проверку Тавдинской больницы, сообщает URA.RU.

Напомним, что в Туринске жители обвинили врачей в отказе транспортировать тяжелобольного в Ирбит. Из-за чего тот скончался.

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