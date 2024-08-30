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Published Сегодня, 16:37

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В Верхней Пышме в колонию отправится покалеченный мафией наркокурьер

В Верхней Пышме избитый мафией наркокурьер сам попал в колонию

30 августа 2024, 16:37
Фото: Изображение Midjourney

В Верхней Пышме в колонию отправится покалеченный мафией наркокурьер

В суде Верхней Пышмы огласили приговор мужчине за хранение и сбыт наркотиков. Он известен тем, что в прошлом году якобы за обман с наркотиками его жестоко избили в лесу члены ОПГ.

Сергей Аникин отправится в колонию строгого режима на 11 лет. Об этом говорится на сайте Верхнепышминского горсуда.

В ноябре прошлого года в интернете появился поражающий жестокостью ролик, на которым четверо неизвестных мужчин в масках избивали Аникина. Поводом якобы стало то, что он «кинул» один из наркомагазинов. Его заставляли признаться в краже, а также пытались добиться обещания отработать долг. Тогда Аникин не стал писать заявление в полицию, а спустя некоторое время был задержан силовиками.

Мужчина наркозависим, ранее родные пытались отправить его на лечение. У мужчины есть двое детей, которые сейчас живут вместе с его экс-супругой.

Ранее в Свердловской области задержали пьяного мигранта с наркотиками.

Житель Березовского обманом продавал наркотики
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Избиение#Суд#Верхняя Пышма#Колония#Наркотики#Преступление#18+#Екатеринбург
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