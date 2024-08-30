В Верхней Пышме избитый мафией наркокурьер сам попал в колонию

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Сергей Аникин отправится в колонию строгого режима на 11 лет. Об этом говорится на сайте Верхнепышминского горсуда.
В ноябре прошлого года в интернете появился поражающий жестокостью ролик, на которым четверо неизвестных мужчин в масках избивали Аникина. Поводом якобы стало то, что он «кинул» один из наркомагазинов. Его заставляли признаться в краже, а также пытались добиться обещания отработать долг. Тогда Аникин не стал писать заявление в полицию, а спустя некоторое время был задержан силовиками.
Мужчина наркозависим, ранее родные пытались отправить его на лечение. У мужчины есть двое детей, которые сейчас живут вместе с его экс-супругой.
Ранее в Свердловской области задержали пьяного мигранта с наркотиками.