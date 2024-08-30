В Верхней Пышме избитый мафией наркокурьер сам попал в колонию

В ноябре прошлого года в интернете появился поражающий жестокостью ролик, на которым четверо неизвестных мужчин в масках избивали Аникина. Поводом якобы стало то, что он «кинул» один из наркомагазинов. Его заставляли признаться в краже, а также пытались добиться обещания отработать долг. Тогда Аникин не стал писать заявление в полицию, а спустя некоторое время был задержан силовиками.