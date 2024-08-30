Ванна будет белее снега: как всего за полчаса полностью убрать желтизну

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Желтый налет на ванне может образовываться по нескольким причинам. Если вода в вашем регионе содержит много минералов (в частности, кальция и магния), это может привести к образованию известкового налета, который со временем может желтеть. Кроме того, некоторые моющие средства могут содержать красители или другие компоненты, которые оставляют желтые или коричневые пятна. Если чистящие средства после уборки плохо смываются, то также образуется некрасивый налет. Причина может крыться и в изношенных водопроводных трубах: ржавчина из них может попадать в воду и пачкать эмаль. Как же избавиться от этой проблемы? Советы дают эксперты портала о строительстве, ремонте и сантехнике Gazdex.ru.
Если желтый налет образовался на акриле, то действовать необходимо крайне осторожно: чистить его можно только мягкой губкой с применением неконцентрированных мыльных растворов либо специальных гелей.
Например, можно приготовить пасту из хозяйственного мыла. Для этого его натирают на терке, растворяют в воде до консистенции геля и наносят его на стенки ванной. Средство действует достаточно быстро — достаточно оставить его всего несколько минут. После этого нужно помыть чашу мягкой губкой и сполоснуть чистой водой.
Усилить эффективность мыльного геля можно при помощи соды. Для этого 25 граммов мыла нужно смешать с 0,5 литра воды и 50 граммами соды, смесь нагреть, размешать, нанести на стенки и почистить ванну.
А проще всего отмыть акриловую ванну неразведенным гелем для мытья посуды: обильно поливаем стенки, ждем 15-20 минут и чистим без применения жестких щеток.
Особой разницы в способах отбеливания не будет, так как оба материала покрывают слоем эмали — желтый налет образуется именно на нем. Есть несколько простых способов решить вопрос. Например, для этих целей подойдут:
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