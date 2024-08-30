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Ванна будет белее снега: как всего за полчаса полностью убрать желтизну

Ванна будет белее снега: как всего за полчаса полностью убрать желтизну

30 августа 2024, 12:22
Фото: 1MI
Отбелить пожелтевшую ванну можно с помощью различных методов и средств. При этом совсем не обязательно применять агрессивную химию, помочь в этом деле могут и натуральные ингредиенты.

Желтый налет на ванне может образовываться по нескольким причинам. Если вода в вашем регионе содержит много минералов (в частности, кальция и магния), это может привести к образованию известкового налета, который со временем может желтеть. Кроме того, некоторые моющие средства могут содержать красители или другие компоненты, которые оставляют желтые или коричневые пятна. Если чистящие средства после уборки плохо смываются, то также образуется некрасивый налет. Причина может крыться и в изношенных водопроводных трубах: ржавчина из них может попадать в воду и пачкать эмаль. Как же избавиться от этой проблемы? Советы дают эксперты портала о строительстве, ремонте и сантехнике Gazdex.ru.

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Как отбелить акриловую ванну

Если желтый налет образовался на акриле, то действовать необходимо крайне осторожно: чистить его можно только мягкой губкой с применением неконцентрированных мыльных растворов либо специальных гелей.

Например, можно приготовить пасту из хозяйственного мыла. Для этого его натирают на терке, растворяют в воде до консистенции геля и наносят его на стенки ванной. Средство действует достаточно быстро — достаточно оставить его всего несколько минут. После этого нужно помыть чашу мягкой губкой и сполоснуть чистой водой.

Усилить эффективность мыльного геля можно при помощи соды. Для этого 25 граммов мыла нужно смешать с 0,5 литра воды и 50 граммами соды, смесь нагреть, размешать, нанести на стенки и почистить ванну.

А проще всего отмыть акриловую ванну неразведенным гелем для мытья посуды: обильно поливаем стенки, ждем 15-20 минут и чистим без применения жестких щеток.

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Особой разницы в способах отбеливания не будет, так как оба материала покрывают слоем эмали — желтый налет образуется именно на нем. Есть несколько простых способов решить вопрос. Например, для этих целей подойдут:

  • Уксус и сода: смешайте обычную пищевую соду с небольшим количеством воды и приготовьте пасту. Нанесите ее на желтые пятна и оставьте на 15-20 минут.
    Далее налейте на щетку уксус и протрите пятна. Хорошо промойте водой.
  • Лимонный сок и соль: лимонный сок обладает естественными отбеливающими свойствами. Смешайте свежевыжатый лимонный сок с солью до образования пасты.
    Нанесите пасту на пораженные участки и оставьте на 15-20 минут. Протрите поверхность щеткой и промойте водой.
Фото: 1MI
  • Перекись водорода и сода: перекись применяется для более глубокого отбеливания. Сделайте пасту из четверти стакана пищевой соды и 1-2 столовых ложек перекиси водорода.Нанесите пасту на пятна и оставьте на 30 минут. Почистите щеткой и сполосните теплой водой.
  • Ацетон: незаменим при удалении стойких желтых загрязнений. Нанесите немного ацетона на ватный диск или мягкую ткань. Протрите пятна ацетоном, а затем хорошо промойте ванну водой, чтобы удалить остатки ацетона. При работе с ацетоном необходимо использовать защитные перчатки, респиратор. Кроме того, работать можно только в помещении с хорошей вентиляцией!

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