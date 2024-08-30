Ванна будет белее снега: как всего за полчаса полностью убрать желтизну

Желтый налет на ванне может образовываться по нескольким причинам. Если вода в вашем регионе содержит много минералов (в частности, кальция и магния), это может привести к образованию известкового налета, который со временем может желтеть. Кроме того, некоторые моющие средства могут содержать красители или другие компоненты, которые оставляют желтые или коричневые пятна. Если чистящие средства после уборки плохо смываются, то также образуется некрасивый налет. Причина может крыться и в изношенных водопроводных трубах: ржавчина из них может попадать в воду и пачкать эмаль. Как же избавиться от этой проблемы? Советы дают эксперты портала о строительстве, ремонте и сантехнике Gazdex.ru.