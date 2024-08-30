Водитель иномарки в Нижнем Тагиле потеряла сознание и столкнулась с автомобилем

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
Женщина во время движения почувствовала себя плохо и в какой-то момент потеряла сознание. После этого она столкнулась с автомобилем, в результате чего погибла, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Известно, что погибшая в 2024 году привлекалась к ответственности за нарушения ПДД три раза. В момент аварии она была пристегнута ремнем безопасности. В автоинспекции проводится проверка.
Напомним, 28 августа 2024 года на трассе Екатеринбург — Алапаевск столкнулись два автомобиля. Водитель одной из иномарок скончался.