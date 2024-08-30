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Женщина в Нижнем Тагиле погибла в ДТП из-за столкновения с автомобилем

Водитель иномарки в Нижнем Тагиле потеряла сознание и столкнулась с автомобилем

30 августа 2024, 05:21
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Женщина в Нижнем Тагиле погибла в ДТП из-за столкновения с автомобилем

В Нижнем Тагиле 50-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota, столкнулась с машиной LADA Kalina и погибла. ДТП произошло на Индустриальной улице 29 августа 2024 года.

Женщина во время движения почувствовала себя плохо и в какой-то момент потеряла сознание. После этого она столкнулась с автомобилем, в результате чего погибла, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Известно, что погибшая в 2024 году привлекалась к ответственности за нарушения ПДД три раза. В момент аварии она была пристегнута ремнем безопасности. В автоинспекции проводится проверка.

Напомним, 28 августа 2024 года на трассе Екатеринбург — Алапаевск столкнулись два автомобиля. Водитель одной из иномарок скончался.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Женщина#Автомобиль#Водитель#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Погибшая#Инцидент
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