Зачем садоводы зеленят картошку: как правильно отобрать и сохранить семена на посадку

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Перед тем, как приступить к отбору клубней на семена, нужно определиться с сортом, который вы будете сажать. Предпочтение нужно отдать сортам, которые подходят для вашего региона и климатических условий. Также следует учитывать устойчивость сорта к заболеваниям. О том, на какие еще моменты следует обратить внимание, рассказывают эксперты канала «Наша дача».
Опытные картофелеводы советуют отбирать для посадки на следующий год клубни размером примерно с куриное яйцо. Оптимальный вес — около 50-80 грамм. Слишком мелкие или слишком крупные клубни лучше не использовать.
У такой картошки достаточно глазков для того, чтобы позже сформировать дееспособный картофельный куст, да и обрабатывать семена перед посадкой тоже будет гораздо проще. А вот употреблять клубни такого размера в пищу, хоть и можно, но довольно неудобно — чистить трудно и долго, — отмечают эксперты.
Выбирайте здоровые клубни без признаков заболеваний, повреждений или деформаций. Они должны быть чистыми, с гладкой поверхностью.
Одним из важнейших моментов, на который стоит обращать внимание, это урожайность того куста, с которого вы берете семена, отмечают картофелеводы. Очевидно, что семена с куста, который принес хороший урожай, более качественные и здоровые. А значит есть шанс собрать столько же и больше корнеплодов на следующий год.
Аккуратно очистите картофель от земли, стараясь не повредить кожуру. Положите отобранные клубни на солнце или в хорошо проветриваемом помещении — они должны хорошенько просохнуть, перед тем как отправиться в подвал или погреб. Это важно для предотвращения гниения во время хранения. Для профилактики заболеваний можно обработать клубни раствором марганцовки.
Стандартная концентрация для обработки семенного картофеля — слабый розовый раствор марганцовки. Обычно это примерно 0,1-0,2 грамма марганцовки на 1 литр воды.
Кристаллы должны полностью раствориться, а раствор равномерно окраситься в розовый цвет. Погрузите клубни в раствор и оставьте на 20-30 минут. Затем выньте клубни из раствора и разложите их на чистую поверхность для просушки. Семена должны быть абсолютно сухими перед закладкой на хранение.
Эксперты советуют прозеленить посадочный материал перед отправкой на хранение. Зеленый картофель намного меньше подвержен гниению. Есть его ни в коем случае нельзя, но на семена он подходит идеально. Для этого ящики с картошкой можно просто оставить на солнце на несколько дней.
Оптимальная температура хранения семенного картофеля — около +2-4 градусов. Влажность должна быть на уровне 85-90%. При очень низкой влажности клубни могут усыхать, при высокой — гнить. Обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить накопление углекислого газа и избыточной влаги.
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