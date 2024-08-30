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Published Сегодня, 10:09

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Updated Сегодня, 10:11

Зачем садоводы зеленят картошку: как правильно отобрать и сохранить семена на посадку

Зачем садоводы зеленят картошку: как правильно отобрать и сохранить семена на посадку

30 августа 2024, 10:09
Фото: tagilcity.ru
Отбор картофеля на семена — это важный процесс, который напрямую влияет на качество и урожайность будущего года. К этому процессу нужно отнестись очень серьезно, иначе на следующий год семена придется покупать.

Перед тем, как приступить к отбору клубней на семена, нужно определиться с сортом, который вы будете сажать. Предпочтение нужно отдать сортам, которые подходят для вашего региона и климатических условий. Также следует учитывать устойчивость сорта к заболеваниям. О том, на какие еще моменты следует обратить внимание, рассказывают эксперты канала «Наша дача».

Какого размера должны быть картофельные семена

Опытные картофелеводы советуют отбирать для посадки на следующий год клубни размером примерно с куриное яйцо. Оптимальный вес — около 50-80 грамм. Слишком мелкие или слишком крупные клубни лучше не использовать.

У такой картошки достаточно глазков для того, чтобы позже сформировать дееспособный картофельный куст, да и обрабатывать семена перед посадкой тоже будет гораздо проще. А вот употреблять клубни такого размера в пищу, хоть и можно, но довольно неудобно — чистить трудно и долго, — отмечают эксперты.

Выбирайте здоровые клубни без признаков заболеваний, повреждений или деформаций. Они должны быть чистыми, с гладкой поверхностью.

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Какие еще факторы влияют на отбор семян

Одним из важнейших моментов, на который стоит обращать внимание, это урожайность того куста, с которого вы берете семена, отмечают картофелеводы. Очевидно, что семена с куста, который принес хороший урожай, более качественные и здоровые. А значит есть шанс собрать столько же и больше корнеплодов на следующий год.

Как подготовить картофельные семена к хранению

Аккуратно очистите картофель от земли, стараясь не повредить кожуру. Положите отобранные клубни на солнце или в хорошо проветриваемом помещении — они должны хорошенько просохнуть, перед тем как отправиться в подвал или погреб. Это важно для предотвращения гниения во время хранения. Для профилактики заболеваний можно обработать клубни раствором марганцовки.

Стандартная концентрация для обработки семенного картофеля — слабый розовый раствор марганцовки. Обычно это примерно 0,1-0,2 грамма марганцовки на 1 литр воды.
Кристаллы должны полностью раствориться, а раствор равномерно окраситься в розовый цвет. Погрузите клубни в раствор и оставьте на 20-30 минут. Затем выньте клубни из раствора и разложите их на чистую поверхность для просушки. Семена должны быть абсолютно сухими перед закладкой на хранение.

Фото: tagilcity.ru

Зачем нужно зеленить картофельные семена

Эксперты советуют прозеленить посадочный материал перед отправкой на хранение. Зеленый картофель намного меньше подвержен гниению. Есть его ни в коем случае нельзя, но на семена он подходит идеально. Для этого ящики с картошкой можно просто оставить на солнце на несколько дней.

Как хранить картофельные семена

Оптимальная температура хранения семенного картофеля — около +2-4 градусов. Влажность должна быть на уровне 85-90%. При очень низкой влажности клубни могут усыхать, при высокой — гнить. Обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить накопление углекислого газа и избыточной влаги.

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