Зачем садоводы зеленят картошку: как правильно отобрать и сохранить семена на посадку

Одним из важнейших моментов, на который стоит обращать внимание, это урожайность того куста, с которого вы берете семена, отмечают картофелеводы. Очевидно, что семена с куста, который принес хороший урожай, более качественные и здоровые. А значит есть шанс собрать столько же и больше корнеплодов на следующий год.