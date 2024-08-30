Житель Артемовского района может сесть на 15 лет за фатальные удары ножом

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
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Updated Сегодня, 16:33
В Режевском следственном отделе СУ СК России по Свердловской области расследуют убийство в Артемовском районе. Здесь местный житель зарезал знакомого во время совместного распития спиртного, сообщает пресс-служба ведомства.
Тело погибшего с ножевыми ранениями обнаружили в пятницу, 30 августа. Предполагаемого преступника задержали сразу же, он сознался в убийстве, пояснив, что поводом послужила бытовая ссора — якобы собутыльник словесно оскорбил его.
За убийство человека задержанному может грозить до 15 лет лишения свободы.
Ранее следователи в Екатеринбурге раскрыли преступление из 90-х годов.