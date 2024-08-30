Житель Артемовского района может сесть на 15 лет за фатальные удары ножом

Тело погибшего с ножевыми ранениями обнаружили в пятницу, 30 августа. Предполагаемого преступника задержали сразу же, он сознался в убийстве, пояснив, что поводом послужила бытовая ссора — якобы собутыльник словесно оскорбил его.