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В селе под Артемовским нашли тело исколотого ножом мужчины

Житель Артемовского района может сесть на 15 лет за фатальные удары ножом

30 августа 2024, 16:31
Фото: 1MI

В селе под Артемовским нашли тело исколотого ножом мужчины

В одном из сел Артемовского района нашли жестоко убитого мужчину. Смертельные удары ножом ему нанес знакомый, с которым погибший выпивал.

В Режевском следственном отделе СУ СК России по Свердловской области расследуют убийство в Артемовском районе. Здесь местный житель зарезал знакомого во время совместного распития спиртного, сообщает пресс-служба ведомства.

Тело погибшего с ножевыми ранениями обнаружили в пятницу, 30 августа. Предполагаемого преступника задержали сразу же, он сознался в убийстве, пояснив, что поводом послужила бытовая ссора — якобы собутыльник словесно оскорбил его.

За убийство человека задержанному может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее следователи в Екатеринбурге раскрыли преступление из 90-х годов.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Убийство#Нож#Артемовский#Спиртное#18+#Екатеринбург
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