От промышленных достижений к цифровым: «Школа 21» открылась в Челябинске

В первый отборочный «бассейн», который стартовал 26 августа, уже погрузились 185 человек. Средний возраст участников — 24 года. Самому старшему — 55 лет. 38% участников — девушки. Каждый второй никогда не пробовал программировать до поступления в «Школу 21». Среди тех, кто подал заявку на обучение, есть учителя биологии и химии, строители, экономисты, пекари и представители других профессий. Большинство участников — из Челябинска и Челябинской области. Попробовать свои силы также приехали ребята из Свердловской области, Тюмени, Санкт-Петербурга, Уфы, Сочи и других городов России. Все они полны решимости изменить свою жизнь к лучшему и построить карьеру в сфере цифровых технологий.