Подросток из Свердловской области стал участником шоу «Кондитер. Дети»

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В выпуске Корней продемонстрировал ведущему и членам жюри бисквитный торт из шоколада и вишни. Если участнику удастся поразить присутствующих, он окажется в финале шоу, рассказали в пресс-службе ТВ-канала «Пятница».
Лучший конкурсант пройдет в суперфинал, где будет сражаться за приз в виде миллиона рублей и звание лучшего российского кондитера. Премьера выпуска — 31 августа 2024 года.
Напомним, семья из Екатеринбурга примет участие в телешоу «Семейные игры. Битва за олимп».