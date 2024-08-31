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Published Сегодня, 10:23

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Updated Сегодня, 10:25

Подросток из Свердловской области стал участником шоу «Кондитер. Дети»

Подросток из Свердловской области стал участником шоу «Кондитер. Дети»

31 августа 2024, 10:23
Фото: Телеканал «Пятница»
14-летний школьник Корней Ощепков из Березовского принял участие в третьем сезоне шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница».

В выпуске Корней продемонстрировал ведущему и членам жюри бисквитный торт из шоколада и вишни. Если участнику удастся поразить присутствующих, он окажется в финале шоу, рассказали в пресс-службе ТВ-канала «Пятница».

Лучший конкурсант пройдет в суперфинал, где будет сражаться за приз в виде миллиона рублей и звание лучшего российского кондитера. Премьера выпуска — 31 августа 2024 года.

Напомним, семья из Екатеринбурга примет участие в телешоу «Семейные игры. Битва за олимп».

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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Свердловская область#Участники#Телеканал#Березовский#Пятница#Передача#Шоу#Финал#Торт#Шоколад#Екатеринбург#Подросток
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