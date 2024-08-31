Сбер подарил челябинцам умный светомузыкальный фонтан

Фонтан в Челябинске стал 30-м интерактивным водным комплексом, которые Сбер подарил разным городам. Первый был открыт в Саратове. С тех пор фонтаны Сбера появились в Петергофе, Ярославле, на курорте «Мрия» в Крыму, в Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани, Перми, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске, Курске, Минске, Ростове-на-Дону, Саратове, Пензе, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калуге, Судаке, Липецке, Благовещенске, Дербенте, Екатеринбурге, Орле, Смоленске, Пскове и на территории мастерской управления «Сенеж».