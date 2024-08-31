В Екатеринбург приедет звезда шоу «Тачка на прокачку»

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Американская звезда XZibit выступит вместе с российской группой Otyken. Отличительной чертой последних является использование языков и традиционных музыкальных инструментов Сибири. У группы есть совместная работа с XZibit.
Концерт должен пройти 4 октября в ДИВСе. Однако, корреспонденты «КП-Екатеринбург» пообщались с организаторами, дата концерта перенесена на неизвестный срок. Сейчас приобрести билеты нельзя.
Напомним, что в Екатеринбурге отменили концерт Доры.