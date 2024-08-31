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Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

В Екатеринбург приедет звезда шоу «Тачка на прокачку»

В Екатеринбург приедет звезда шоу «Тачка на прокачку»

31 августа 2024, 06:27
Фото: 1MI
В Екатеринбург приедет звезда шоу «Тачка на прокачку» и по совместительству певец XZibit. Однако дата концерта еще неизвестна.

Американская звезда XZibit выступит вместе с российской группой Otyken. Отличительной чертой последних является использование языков и традиционных музыкальных инструментов Сибири. У группы есть совместная работа с XZibit.

Концерт должен пройти 4 октября в ДИВСе. Однако, корреспонденты «КП-Екатеринбург» пообщались с организаторами, дата концерта перенесена на неизвестный срок. Сейчас приобрести билеты нельзя.

Напомним, что в Екатеринбурге отменили концерт Доры.

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