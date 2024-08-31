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Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

В Екатеринбурге на плотинке накрыли публичный дом

В Екатеринбурге на плотинке накрыли публичный дом

31 августа 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге накрыли публичный дом, который находился прямо в центре города, в нескольких метрах от приемной президента.

Оказалось, что дом под красным фонарем себя никак не выдавал. Ни вывесок, ничего, клиентов секс-работницы искали через интернет. Но общественникам удалось выяснить, где находится бордель — 8 марта, 7.

Полицейские вместе с активистами ворвались в бордель, где обнаружили лишь грязь и разруху. Зато «документация» велась по всем правилам, сообщается в telegram-канале Дмитрия Чукреева.

В итоге 4 девушки и администратор отправились в отделение полиции.

Напомним, что в Екатеринбурге полиция ворвалась в хостел, который оказался борделем.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Полиция#Задержание#Проституция#Бордель#Проститутки#Екатеринбург#Облава
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