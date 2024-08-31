В Екатеринбурге на плотинке накрыли публичный дом

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Оказалось, что дом под красным фонарем себя никак не выдавал. Ни вывесок, ничего, клиентов секс-работницы искали через интернет. Но общественникам удалось выяснить, где находится бордель — 8 марта, 7.
Полицейские вместе с активистами ворвались в бордель, где обнаружили лишь грязь и разруху. Зато «документация» велась по всем правилам, сообщается в telegram-канале Дмитрия Чукреева.
В итоге 4 девушки и администратор отправились в отделение полиции.
Напомним, что в Екатеринбурге полиция ворвалась в хостел, который оказался борделем.