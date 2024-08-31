tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

В Екатеринбурге задержали потерявшего дар речи мужчину

В Екатеринбурге задержали потерявшего дар речи мужчину

31 августа 2024, 13:08
Фото: 1MI
В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, который не мог разговаривать. Оказалось, что он не немой, а просто под наркотиками.

Сотрудники полиции заметили странного мужчину в районе Химмаша в Екатеринбурге. Он был настолько пьян, что даже не смог назвать своего имени. Силовики доставили 47-летнего подозреваемого в участок, сообщают в пресс-службе УМВД.

При обыске у мужчины нашли пакетик с белым порошком. Очевидно, что порошок использовался не для опытов по химии — а с другой, более тривиальной целью.

Сейчас силовики будут выяснять, что же все-таки находилось в пакетике. А потом вынесут соответствующее решение.

Напомним, что 29 августа в Екатеринбурге задержали молодого человека, но с веществом попроще.

В Свердловской области задержали пьяного мигранта с наркотиками
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге на плотинке накрыли публичный домВ Екатеринбурге раскрыли двойное убийство из 90-хВ Екатеринбурге задержали мигранта по подозрению в наркоторговле
#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Полиция#Задержание#Наркотики#Пьяный#Наркотик#Екатеринбург#Пьяный мужчина
Подпишитесь
Ревность и алкоголь разрушили брак: в Нижнем Тагиле мужчина сжег свой дом
Вчера, 10:32
Ушла из жизни известная сценаристка из Свердловской области
Сегодня, 08:03
В Алапаевске мужчины почти сутки измывались над школьницей
Сегодня, 08:26
В Нижнем Тагиле на огромной скорости сбили пешехода
Сегодня, 09:17
Подросток из Свердловской области стал участником шоу «Кондитер. Дети»
Сегодня, 10:23
В Свердловской области сервис по оплате коммуналки взломали хакеры
Сегодня, 13:28