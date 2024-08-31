В Екатеринбурге задержали потерявшего дар речи мужчину

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Сотрудники полиции заметили странного мужчину в районе Химмаша в Екатеринбурге. Он был настолько пьян, что даже не смог назвать своего имени. Силовики доставили 47-летнего подозреваемого в участок, сообщают в пресс-службе УМВД.
При обыске у мужчины нашли пакетик с белым порошком. Очевидно, что порошок использовался не для опытов по химии — а с другой, более тривиальной целью.
Сейчас силовики будут выяснять, что же все-таки находилось в пакетике. А потом вынесут соответствующее решение.
Напомним, что 29 августа в Екатеринбурге задержали молодого человека, но с веществом попроще.