В Каменске-Уральском из-за ДТП BMW превратилось в груду металла

31 августа в Каменске-Уральском водитель вылетел с дороги, врезался в столб и перевернулся. Машина марки BMW стала похожа на кусок металлолома. В искореженной машине нашли тело уже мертвого водителя, сообщают в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.