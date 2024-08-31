В Каменске-Уральском из-за ДТП BMW превратилось в груду металла

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
31 августа в Каменске-Уральском водитель вылетел с дороги, врезался в столб и перевернулся. Машина марки BMW стала похожа на кусок металлолома. В искореженной машине нашли тело уже мертвого водителя, сообщают в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
Как оказалось, водитель не хотел платить штраф и угонял от сотрудников ГИБДД. Скорость была настолько высокой, что выжить при столкновении не представлялось возможным.