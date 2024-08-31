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Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

В Каменске-Уральском из-за аварии водитель и BMW превратились в груду металла

В Каменске-Уральском из-за ДТП BMW превратилось в груду металла

31 августа 2024, 09:04
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Каменске-Уральском из-за аварии водитель и BMW превратились в груду металла

В Каменске-Уральском водитель BMW, пытаясь сбежать от сотрудников ГАИ, на огромной скорости врезался в столб.

31 августа в Каменске-Уральском водитель вылетел с дороги, врезался в столб и перевернулся. Машина марки BMW стала похожа на кусок металлолома. В искореженной машине нашли тело уже мертвого водителя, сообщают в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Как оказалось, водитель не хотел платить штраф и угонял от сотрудников ГИБДД. Скорость была настолько высокой, что выжить при столкновении не представлялось возможным.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Напомним, что в Нижнем Тагиле водитель сбил двух пешеходов на тротуаре.

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