В Нижнем Тагиле на огромной скорости сбили пешехода

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
39-летний водитель со стажем в 13 лет на огромной скорости сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Машина протащила тело женщины 100 метров, а затем улетела в кювет. Пострадавшая погибла на месте, сообщают в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
Сотрудникам ведомства удалось выяснить, что водитель не был пристегнут. К ответственности за нарушение ПДД привлекался 1 раз за 2024 год. Полицейские продолжают устанавливать все подробности произошедшего.