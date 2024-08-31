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В Нижнем Тагиле на огромной скорости сбили пешехода

В Нижнем Тагиле на огромной скорости сбили пешехода

31 августа 2024, 09:17
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на Южном подъезде водитель на огромной скорости сбил переходившую по пешеходному переходу женщину. Она скончалась на месте.

39-летний водитель со стажем в 13 лет на огромной скорости сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Машина протащила тело женщины 100 метров, а затем улетела в кювет. Пострадавшая погибла на месте, сообщают в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Сотрудникам ведомства удалось выяснить, что водитель не был пристегнут. К ответственности за нарушение ПДД привлекался 1 раз за 2024 год. Полицейские продолжают устанавливать все подробности произошедшего.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Напомним, что в Каменске-Уральском водитель угонял от погони, влетел в столб и разбился.

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