В Нижнем Тагиле на огромной скорости сбили пешехода

39-летний водитель со стажем в 13 лет на огромной скорости сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Машина протащила тело женщины 100 метров, а затем улетела в кювет. Пострадавшая погибла на месте, сообщают в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.