В Свердловской области мужчина лишил жизни собутыльника из-за оскорблений

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
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Инцидент произошел 30 августа в одном из сел Артемовского района. Двое мужчин выпивали, в один момент между ними вспыхнул конфликт.
Решать ссору словами мужчины не стали, вместо этого один из них убил другого. Предположительно, ножом. Теперь обвиняемого может ждать до 15 лет тюрьмы, сообщают в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.
Напомним, что в Екатеринбурге раскрыли двойное убийство из 90-х.