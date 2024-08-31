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Published Сегодня, 05:26

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Updated Сегодня, 05:47

В Свердловской области мужчина загубил собутыльника из-за обиды

В Свердловской области мужчина лишил жизни собутыльника из-за оскорблений

31 августа 2024, 05:26
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области мужчина загубил собутыльника из-за обиды

В Свердловской области мужчина убил собутыльника и самостоятельно сдался полиции. Теперь ему светит до 15 лет тюрьмы.

Инцидент произошел 30 августа в одном из сел Артемовского района. Двое мужчин выпивали, в один момент между ними вспыхнул конфликт.

Решать ссору словами мужчины не стали, вместо этого один из них убил другого. Предположительно, ножом. Теперь обвиняемого может ждать до 15 лет тюрьмы, сообщают в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.

Напомним, что в Екатеринбурге раскрыли двойное убийство из 90-х.

Житель Ивделя попал в тюрьму на 13 лет за убийство
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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Убийство#Алкоголь#Собутыльник#18+#Екатеринбург#Инцидент
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