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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Житель Екатеринбурга угрожал девочке и ее собаке

Житель Екатеринбурга угрожал девочке и ее собаке

31 августа 2024, 11:02
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местный житель угрожал топором школьнице и ее шпицу. Инцидент произошел на Республиканской улице.

Екатеринбуржец заявлял, что из-за собаки у него появилась рана. Девочка стала кричать и к ней подошла соседка, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».

Позднее горожанин сообщил в чате дома, что намеревался убить животное, однако не стал, потому что школьница держала его на поводке. Соседи обратились в полицию.

В правоохранительных органах начали проверку. По ее результатам примут соответствующее решение.

Напомним, житель Екатеринбурга стрелял из пневматического оружия в окна частного дома, где дети праздновали день рождения мальчика.

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