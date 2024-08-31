Житель Екатеринбурга угрожал девочке и ее собаке

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Екатеринбуржец заявлял, что из-за собаки у него появилась рана. Девочка стала кричать и к ней подошла соседка, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».
Позднее горожанин сообщил в чате дома, что намеревался убить животное, однако не стал, потому что школьница держала его на поводке. Соседи обратились в полицию.
В правоохранительных органах начали проверку. По ее результатам примут соответствующее решение.
Напомним, житель Екатеринбурга стрелял из пневматического оружия в окна частного дома, где дети праздновали день рождения мальчика.