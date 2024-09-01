11-летняя девочка пропала в Нижнем Тагиле накануне Дня знаний

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В полицию обратился отец несовершеннолетней. По его словам, дочь ушла гулять с его разрешения, но домой по неизвестным причинам не вернулась. Девочка не выходит на связь.
Из дома несовершеннолетняя отправилась на прогулку в розовой куртке, черных кроссовках и синих штанах. Рост Анастасии составляет около 150 сантиметров. Девочка худощавая и с русыми волосами.
Полиция и волонтеры проверяют все возможные места нахождения пропавшей и просят сообщить информацию о ней.
Девочка воспитывается отцом, мама недавно умерла. Друзей у нее особо не было, — рассказал TagilCity.ru руководитель поискового отряда «Феникс» Павел Фетисов.
Недавно в Нижнем Тагиле в лесу было найдено тело грибника.