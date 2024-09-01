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Published Сегодня, 08:05

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Updated Сегодня, 08:07

В Нижнем Тагиле ищут пропавшую школьницу

11-летняя девочка пропала в Нижнем Тагиле накануне Дня знаний

1 сентября 2024, 08:05
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле ищут пропавшую школьницу

Полиция и волонтеры разыскивают 11-летнюю Анастасию Якину. Школьнице пропала 31 августа, накануне Дня знаний.

В полицию обратился отец несовершеннолетней. По его словам, дочь ушла гулять с его разрешения, но домой по неизвестным причинам не вернулась. Девочка не выходит на связь.

Из дома несовершеннолетняя отправилась на прогулку в розовой куртке, черных кроссовках и синих штанах. Рост Анастасии составляет около 150 сантиметров. Девочка худощавая и с русыми волосами.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Полиция и волонтеры проверяют все возможные места нахождения пропавшей и просят сообщить информацию о ней.

Девочка воспитывается отцом, мама недавно умерла. Друзей у нее особо не было, — рассказал TagilCity.ru руководитель поискового отряда «Феникс» Павел Фетисов.

Недавно в Нижнем Тагиле в лесу было найдено тело грибника.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Полиция#Девочка#Волонтеры#Школьница#Пропала#Екатеринбург
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