41 миллион за неделю отдали мошенникам жители Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В связи с этим в городе продолжаются профилактические рейды. Особое внимание полицейские уделяют пожилым людям. Но не только они попадаются на уловки мошенников.
Например, 33-летний инженер лишился почти 12 миллионов рублей. Ему «финансовый аналитик из Брюсселя» с сайта знакомств предложила заработать на инвестициях.
А руководитель фирмы по установке систем безопасности отдал аферистам 9 миллионов. Он поверил схеме лжефинансистов по «продлению договора по абонентскому номеру». Также у злоумышленников до сих пор актуален способ, когда звонят от лица директора, сообщили в УМВД Екатеринбурга.
А в Екатеринбурге мошенники начали обманным путем красть денежные средства у водителей такси. Под предлогом того, что у них сел телефон, просят позвонить и совершают переводы.