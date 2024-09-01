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Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

В Екатеринбурге аферисты обманули жителей на 41 миллион рублей

41 миллион за неделю отдали мошенникам жители Екатеринбурга

1 сентября 2024, 11:49
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге аферисты обманули жителей на 41 миллион рублей

В последнюю неделю лета 2024 года в отделы полиции Екатеринбурга обратились жертвы аферистов. Общая сумма ущерба составила 41 миллион рублей.

В связи с этим в городе продолжаются профилактические рейды. Особое внимание полицейские уделяют пожилым людям. Но не только они попадаются на уловки мошенников.

Например, 33-летний инженер лишился почти 12 миллионов рублей. Ему «финансовый аналитик из Брюсселя» с сайта знакомств предложила заработать на инвестициях.

А руководитель фирмы по установке систем безопасности отдал аферистам 9 миллионов. Он поверил схеме лжефинансистов по «продлению договора по абонентскому номеру». Также у злоумышленников до сих пор актуален способ, когда звонят от лица директора, сообщили в УМВД Екатеринбурга.

А в Екатеринбурге мошенники начали обманным путем красть денежные средства у водителей такси. Под предлогом того, что у них сел телефон, просят позвонить и совершают переводы.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Полиция#Деньги#Мошенники#Телефон#18+#Екатеринбург#Аферисты
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