41 миллион за неделю отдали мошенникам жители Екатеринбурга

А руководитель фирмы по установке систем безопасности отдал аферистам 9 миллионов. Он поверил схеме лжефинансистов по «продлению договора по абонентскому номеру». Также у злоумышленников до сих пор актуален способ, когда звонят от лица директора, сообщили в УМВД Екатеринбурга.