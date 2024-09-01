Екатеринбуржец за 20 секунд украл несколько iPhone почти на миллион рублей

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Похититель был оперативно задержан. Он признался, что зашел в торговый центр для того, чтобы сходить в уборную. Однако, на пути к выходу, ему на глаза попалась витрина с гаджетами.
Время было ближе к закрытию и посетителей почти не было. Поэтому молодой человек открыл стекло, взял семь дорогостоящих смартфонов и поспешно ретировался, сообщает УМВД по Екатеринбургу. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в ТЦ в Екатеринбурге посетители украли дорогостоящую коляску стоимостью в 39 тысяч рублей.