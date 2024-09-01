Екатеринбуржец за 20 секунд украл несколько iPhone почти на миллион рублей

Время было ближе к закрытию и посетителей почти не было. Поэтому молодой человек открыл стекло, взял семь дорогостоящих смартфонов и поспешно ретировался, сообщает УМВД по Екатеринбургу. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.