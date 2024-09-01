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Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

В Екатеринбурге молодой человек украл семь iPhone почти на миллион

Екатеринбуржец за 20 секунд украл несколько iPhone почти на миллион рублей

1 сентября 2024, 07:07
Фото: 1MI

В Екатеринбурге молодой человек украл семь iPhone почти на миллион

Молодой человек в Екатеринбурге украл в торговом центре семь iPhone на сумму почти в миллион рублей. Для этого ему понадобилось лишь 20 секунд.

Похититель был оперативно задержан. Он признался, что зашел в торговый центр для того, чтобы сходить в уборную. Однако, на пути к выходу, ему на глаза попалась витрина с гаджетами.

Время было ближе к закрытию и посетителей почти не было. Поэтому молодой человек открыл стекло, взял семь дорогостоящих смартфонов и поспешно ретировался, сообщает УМВД по Екатеринбургу. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в ТЦ в Екатеринбурге посетители украли дорогостоящую коляску стоимостью в 39 тысяч рублей.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Полиция#Кража#Торговый центр#Телефон#Злоумышленник#18+#Екатеринбург
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