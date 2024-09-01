ФСБ задержала работника уральского завода по подозрению в мошенничестве

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
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Updated Сегодня, 06:10
В операции по задержанию участвовали правоохранительные органы, в том числе УФСБ. Под подозрение попал мастер, который работал на предприятии на участке дивизиона «Двигатели». Мужчина смог украсть крупную сумму денег, однако его схему смогла вычислть служба безопасности, пишет Ура.ру.
Завод производит воздушные судна под названиями «Ладога» и «Байкал». Он является одним из стратегических предприятий России.
Ранее в Екатеринбурге был задержан застройщик, который обманным путем предоставил поддельные документы сотрудникам Министерства чрезвычайных дел. Александр Фрибус был осужден за хищение денег.