ФСБ задержала работника уральского завода по подозрению в мошенничестве

В операции по задержанию участвовали правоохранительные органы, в том числе УФСБ. Под подозрение попал мастер, который работал на предприятии на участке дивизиона «Двигатели». Мужчина смог украсть крупную сумму денег, однако его схему смогла вычислть служба безопасности, пишет Ура.ру.