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Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

В Екатеринбурге задержан за мошенничество работник завода

ФСБ задержала работника уральского завода по подозрению в мошенничестве

1 сентября 2024, 06:08
Фото: 1MI

В Екатеринбурге задержан за мошенничество работник завода

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Уральского завода гражданской авиации. Он подозревается в мошенничестве и находится под подпиской о невыезде.

В операции по задержанию участвовали правоохранительные органы, в том числе УФСБ. Под подозрение попал мастер, который работал на предприятии на участке дивизиона «Двигатели». Мужчина смог украсть крупную сумму денег, однако его схему смогла вычислть служба безопасности, пишет Ура.ру.

Завод производит воздушные судна под названиями «Ладога» и «Байкал». Он является одним из стратегических предприятий России.

Ранее в Екатеринбурге был задержан застройщик, который обманным путем предоставил поддельные документы сотрудникам Министерства чрезвычайных дел. Александр Фрибус был осужден за хищение денег.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Деньги#Завод#ФСБ#Самолет#Авиация#Мошенник#18+#Екатеринбург
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