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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Свердловских автомобилистов предупредили о лосях на дорогах

Лоси бросаются под колеса машин на свердловских трассах

1 сентября 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney

Свердловских автомобилистов предупредили о лосях на дорогах

У лосей начался гон, они теряют чувство страха и выбегают на дороги. В связи с этим автомобилистам Свердловской области рекомендовано быть осторожнее.

Так, в конце августа животное на ЕКАД сбил водитель Kia. Он получил травмы и попал в больницу. Два пассажира, в том числе несовершеннолетний мальчик, после осмотра врачами отправились домой.

По данным областного ГАИ, в последний месяц лета 2024 года произошло более 50 аварий с участием животных. В Минприроды пояснили, что в конце августа и до октября у лосей начинается гон. Также на дороги эти сумеречные животные выходят из-за сокращения светового дня, пишет Е1.

В связи с этим водителям, которые передвигаются по трассам, стоит быть осторожнее, обращать внимание на знаки и соблюдать скоростной режим.

В начале июля в Нижнем Тагиле автомобиль тоже столкнулся с лосем.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Свердловская область#Дорога#Животные#Водители#Лось#Екатеринбург#Автомобили
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