Лоси бросаются под колеса машин на свердловских трассах

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Так, в конце августа животное на ЕКАД сбил водитель Kia. Он получил травмы и попал в больницу. Два пассажира, в том числе несовершеннолетний мальчик, после осмотра врачами отправились домой.
По данным областного ГАИ, в последний месяц лета 2024 года произошло более 50 аварий с участием животных. В Минприроды пояснили, что в конце августа и до октября у лосей начинается гон. Также на дороги эти сумеречные животные выходят из-за сокращения светового дня, пишет Е1.
В связи с этим водителям, которые передвигаются по трассам, стоит быть осторожнее, обращать внимание на знаки и соблюдать скоростной режим.
В начале июля в Нижнем Тагиле автомобиль тоже столкнулся с лосем.