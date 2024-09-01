Лоси бросаются под колеса машин на свердловских трассах

По данным областного ГАИ, в последний месяц лета 2024 года произошло более 50 аварий с участием животных. В Минприроды пояснили, что в конце августа и до октября у лосей начинается гон. Также на дороги эти сумеречные животные выходят из-за сокращения светового дня, пишет Е1.