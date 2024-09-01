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В Нижнем Тагиле водитель иномарки на скорости насмерть сбил пешехода

Протащил 100 метров: водитель сбил женщину на подъезде к Нижнему Тагилу

1 сентября 2024, 07:59
Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле водитель иномарки на скорости насмерть сбил пешехода

На Южном подъезде к Нижнему Тагилу водитель иномарки насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, и улетел в кювет.

39-летний мужчина на Mazda ехал в сторону Екатеринбурга. Около 9 утра он выбрал небезопасную скорость и наехал на женщину, которая переходила дорогу. Совершив ДТП, он протащил потерпевшую около 100 метров и сам съехал в кювет.

Женщина погибла на месте аварии, прибывшие медики констатировали смерть. Теперь виновнику предстоит пройти обследование, чтобы установить, был ли он пьян за рулем. Выяснилось, что он не был пристегнут ремнем безопасности и имеет права уже 13 лет.

Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и призывают автомобилистов быть бдительнее за рулем и не нарушать ПДД. Также устанавливается на какой сигнал светофора двигались участники аварии.

Напомним, что накануне на Индустриальной водитель в Нижнем Тагиле сбил двух мужчин. Один из них скончался на месте, второй в больнице.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Смерть#ГАИ#Женщина#Автомобиль#Водитель#18+#Екатеринбург
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