Протащил 100 метров: водитель сбил женщину на подъезде к Нижнему Тагилу

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
39-летний мужчина на Mazda ехал в сторону Екатеринбурга. Около 9 утра он выбрал небезопасную скорость и наехал на женщину, которая переходила дорогу. Совершив ДТП, он протащил потерпевшую около 100 метров и сам съехал в кювет.
Женщина погибла на месте аварии, прибывшие медики констатировали смерть. Теперь виновнику предстоит пройти обследование, чтобы установить, был ли он пьян за рулем. Выяснилось, что он не был пристегнут ремнем безопасности и имеет права уже 13 лет.
Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и призывают автомобилистов быть бдительнее за рулем и не нарушать ПДД. Также устанавливается на какой сигнал светофора двигались участники аварии.
Напомним, что накануне на Индустриальной водитель в Нижнем Тагиле сбил двух мужчин. Один из них скончался на месте, второй в больнице.