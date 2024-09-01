Протащил 100 метров: водитель сбил женщину на подъезде к Нижнему Тагилу

Женщина погибла на месте аварии, прибывшие медики констатировали смерть. Теперь виновнику предстоит пройти обследование, чтобы установить, был ли он пьян за рулем. Выяснилось, что он не был пристегнут ремнем безопасности и имеет права уже 13 лет.