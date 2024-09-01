Разведчик-гранатометчик из Нижнего Тагила героически погиб на СВО

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Тагильчанин ушел на фронт в декабре 2023 года. Но при выполнении боевого задания через полгода был убит. Он посмертно получил орден Мужества. Ранее он служил в армии на Тихоокеанском флоте.
Дома у Дениса Решеникова остались семья и родители. По словам знакомых, сын и дочь были смыслом его жизни. Он уделял им все свое свободное время. Последнее место работы бойца — РЖД.
Близкие героя отмечают, что Денис Решетников был честным, прекрасным человеком и беззаветно служил Родине. Прощание с ним состоится 2 сентября в 14.30 в большом зале «Реквиема», сообщили в похоронном бюро редакции TagilCity.ru.