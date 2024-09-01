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Разведчик-гранатометчик из Нижнего Тагила героически погиб на СВО

Разведчик-гранатометчик из Нижнего Тагила героически погиб на СВО

1 сентября 2024, 12:33
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 2 сентября 2024 года простятся с 48-летним Денисом Решетниковым. Разведчик-гранатометчик героически погиб на спецоперации, защищая Родину.

Тагильчанин ушел на фронт в декабре 2023 года. Но при выполнении боевого задания через полгода был убит. Он посмертно получил орден Мужества. Ранее он служил в армии на Тихоокеанском флоте.

Дома у Дениса Решеникова остались семья и родители. По словам знакомых, сын и дочь были смыслом его жизни. Он уделял им все свое свободное время. Последнее место работы бойца — РЖД.

Близкие героя отмечают, что Денис Решетников был честным, прекрасным человеком и беззаветно служил Родине. Прощание с ним состоится 2 сентября в 14.30 в большом зале «Реквиема», сообщили в похоронном бюро редакции TagilCity.ru.

Фото: Похоронное бюро «Реквием»

29 августа в Нижнем Тагиле похоронили штурмовика Романа Гилева, который тоже погиб на СВО.

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