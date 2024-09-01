Реабилитационный центр для детей-инвалидов планируют отремонтировать в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
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Updated Сегодня, 11:51
Проектную документацию необходимо разработать в течение восьми месяцев. Финансирование на проведение работ в сумме 3,2 миллиона рублей получено из областного бюджета.
Само двухэтажное здание было построено в 1979 году. Площадь помещений составляет 2177,6 квадратных метра. Также рядом расположен бассейн площадью 113,9 квадратных метра.
Подрядчику необходимо детально обследовать объект и установить объемы необходимых работ для капремонта. Выявленные дефекты и повреждения нужно фотографировать. В документации будут предусмотрены устройство бассейна, замена оконных конструкций и дверей, демонтаж, ремонт цоколя кровли, перепланировка помещений, гидроизоляция отмостки, частичный ремонт фасада, благоустройство территории, выяснила редакция TagilCity.ru.
Заявки принимаются до 3 сентября. Затем комиссия выберет победителя тендера.
В Нижнем Тагиле начался капитальный ремонт аварийного бассейна в спортшколе имени А. А. Лопатина.