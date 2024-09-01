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Реабилитационный центр для детей-инвалидов планируют отремонтировать в Нижнем Тагиле

Реабилитационный центр для детей-инвалидов планируют отремонтировать в Нижнем Тагиле

1 сентября 2024, 11:49
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле подготовят проект для капитального ремонта реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Здание находится на улице Зари, 73.

Проектную документацию необходимо разработать в течение восьми месяцев. Финансирование на проведение работ в сумме 3,2 миллиона рублей получено из областного бюджета.

Само двухэтажное здание было построено в 1979 году. Площадь помещений составляет 2177,6 квадратных метра. Также рядом расположен бассейн площадью 113,9 квадратных метра.

Подрядчику необходимо детально обследовать объект и установить объемы необходимых работ для капремонта. Выявленные дефекты и повреждения нужно фотографировать. В документации будут предусмотрены устройство бассейна, замена оконных конструкций и дверей, демонтаж, ремонт цоколя кровли, перепланировка помещений, гидроизоляция отмостки, частичный ремонт фасада, благоустройство территории, выяснила редакция TagilCity.ru.

Заявки принимаются до 3 сентября. Затем комиссия выберет победителя тендера.

В Нижнем Тагиле начался капитальный ремонт аварийного бассейна в спортшколе имени А. А. Лопатина.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Вагонка#Инвалиды#Капремонт#Центр#Реабилитация#Екатеринбург
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