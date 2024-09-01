Реабилитационный центр для детей-инвалидов планируют отремонтировать в Нижнем Тагиле

Подрядчику необходимо детально обследовать объект и установить объемы необходимых работ для капремонта. Выявленные дефекты и повреждения нужно фотографировать. В документации будут предусмотрены устройство бассейна, замена оконных конструкций и дверей, демонтаж, ремонт цоколя кровли, перепланировка помещений, гидроизоляция отмостки, частичный ремонт фасада, благоустройство территории, выяснила редакция TagilCity.ru.