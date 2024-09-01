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2 сентября в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в День знаний в Свердловской области

1 сентября 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney

2 сентября в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Ветер до 17 метров в секунду обещают метеорологи 2 сентября 2024 года. В понедельник в школах региона состоятся торжественные линейки, посвященные Дню знаний.

Также синоптики сообщили о возможных дождях в некоторых частях региона.

Что касается Нижнего Тагила, то порывы западного ветра не будут превышать 12 метров в секунду. Ожидается днем до +18 градусов и облачная погода без осадков.

Затем на рабочей неделе погода значительно не поменяется. Дневные температуры составят от +12 до +18 градусов, ночью будет холодать до +5 градусов. Во вторник, 3 сентября, возможен дождь. В остальные дни, по уверению метеорологов Гисметео, осадков не предвидится.

Ранее редакция TagilCity.ru рассказала о том, какая погода ждет свердловчан осенью 2024 года.

Заморозки ниже нуля придут в Свердловскую область
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#Евгения Сафина#Свердловская область#Дождь#Ветер#Прогноз погоды#Штормовое предупреждение#Природа#Осень#Сентябрь#Екатеринбург
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