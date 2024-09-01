Штормовое предупреждение объявлено в День знаний в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Также синоптики сообщили о возможных дождях в некоторых частях региона.
Что касается Нижнего Тагила, то порывы западного ветра не будут превышать 12 метров в секунду. Ожидается днем до +18 градусов и облачная погода без осадков.
Затем на рабочей неделе погода значительно не поменяется. Дневные температуры составят от +12 до +18 градусов, ночью будет холодать до +5 градусов. Во вторник, 3 сентября, возможен дождь. В остальные дни, по уверению метеорологов Гисметео, осадков не предвидится.
Ранее редакция TagilCity.ru рассказала о том, какая погода ждет свердловчан осенью 2024 года.