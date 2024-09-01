Штормовое предупреждение объявлено в День знаний в Свердловской области

Затем на рабочей неделе погода значительно не поменяется. Дневные температуры составят от +12 до +18 градусов, ночью будет холодать до +5 градусов. Во вторник, 3 сентября, возможен дождь. В остальные дни, по уверению метеорологов Гисметео, осадков не предвидится.