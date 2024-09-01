Тела двух утонувших детей нашли в Тюмени

Трагедия произошла на реке Тура в конце августа 2024 года. Погибшими стали дети, которые переехали вместе с родителями в Тюмень из Мариуполя. Они пошли купаться без спроса в место, которое для этого запрещено. Их тела искали несколько дней и достали сотрудники МЧС, пишет 72.ру.