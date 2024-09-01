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Updated Сегодня, 06:47

Брат и сестра утонули на реке в Тюмени

Тела двух утонувших детей нашли в Тюмени

1 сентября 2024, 06:45
Фото: 1MI

Брат и сестра утонули на реке в Тюмени

В Тюмени обнаружили тела дух детей, которые купались в неположенном месте и утонули. Они были родственниками, братом и сестрой.

Трагедия произошла на реке Тура в конце августа 2024 года. Погибшими стали дети, которые переехали вместе с родителями в Тюмень из Мариуполя. Они пошли купаться без спроса в место, которое для этого запрещено. Их тела искали несколько дней и достали сотрудники МЧС, пишет 72.ру.

Ранее в Свердловской области достали со дна реки пару пожилых рыбаков, которые погибли при ловле. Вероятно всего, берег обвалился.

51 человек утонул в водоемах Свердловской области с начала 2024 года
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