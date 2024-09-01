Тела двух утонувших детей нашли в Тюмени

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Трагедия произошла на реке Тура в конце августа 2024 года. Погибшими стали дети, которые переехали вместе с родителями в Тюмень из Мариуполя. Они пошли купаться без спроса в место, которое для этого запрещено. Их тела искали несколько дней и достали сотрудники МЧС, пишет 72.ру.
Ранее в Свердловской области достали со дна реки пару пожилых рыбаков, которые погибли при ловле. Вероятно всего, берег обвалился.