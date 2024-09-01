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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Водитель фургона под Невьянском влетел в КАМАЗ и погиб на месте аварии

Житель Нижнего Тагила на фургоне влетел в КАМАЗ под Невьянском

1 сентября 2024, 10:44
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель фургона под Невьянском влетел в КАМАЗ и погиб на месте аварии

Смертельное ДТП произошло 31 августа на трассе под Невьянском. Мужчина за рулем фургона влетел в КАМАЗ, который делал разметку на дороге, и погиб.

Авария произошла около 17.00. Предварительно известно, что водитель Atlant Sollers двигался с небезопасной дистанцией. Он не справился с управлением и влетел во впереди едущий КАМАЗ.

Виновник ДТП скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Он жил в Нижнем Тагиле и ехал домой из Екатеринбурга. В отношении погибшего ранее было составлено 21 административное дело, все штрафы он оплатил.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель КАМАЗа рассказал, что проблесковые маячки на его автомобиле работали, машина ехала медленно, сзади были прикреплены дорожные знаки.

Ранее в Нижнем Тагиле водитель иномарки насмерть сбил женщину.

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