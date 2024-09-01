Житель Нижнего Тагила на фургоне влетел в КАМАЗ под Невьянском

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Авария произошла около 17.00. Предварительно известно, что водитель Atlant Sollers двигался с небезопасной дистанцией. Он не справился с управлением и влетел во впереди едущий КАМАЗ.
Виновник ДТП скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Он жил в Нижнем Тагиле и ехал домой из Екатеринбурга. В отношении погибшего ранее было составлено 21 административное дело, все штрафы он оплатил.
Водитель КАМАЗа рассказал, что проблесковые маячки на его автомобиле работали, машина ехала медленно, сзади были прикреплены дорожные знаки.
Ранее в Нижнем Тагиле водитель иномарки насмерть сбил женщину.