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Published Сегодня, 08:32

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Updated Сегодня, 08:34

Свердловчанка обвиняет медиков больницы в фиктивных приемах

Жительница Сухого Лога обвиняет врачей в фиктивных приемах

1 сентября 2024, 08:32
Фото: Изображение Midjourney

Свердловчанка обвиняет медиков больницы в фиктивных приемах

Жительница Сухого Лога обвинила врачей районной больницы в фиктивных приемах. Кроме того, в некоторые дни, когда якобы она посещала медучреждение, женщины даже не было в Свердловской области.

Нарекания к медикам Сухоложской районной больницы возникли после того, как свердловчанка проверила выписку на Госуслугах о полученных услугах. В соцсети женщина написала, что она находится в ужасе. К поликлинике она не была прикреплена, поэтому всегда брала справки с приема.

Однако, оказалось, что врачи выписывают ей осмотры, приемы, анализы, диспансеризацию. Некоторые дни совпадают с отсутствием потерпевшей в Свердловской области.

Задав свои вопросы уполномоченным людям, услышала что какая мне разница, «не из своего же кармана платите», бегайте и ищите заведующую, она все это проворачивает, — пишет возмущенная свердловчанка.

По ее словам, в поликлинике выдвинули версию, что возможно имеется однофамилица с такой же датой рождения. Но вот номер полиса никак совпадать не может. Теперь женщина ждет публичного ответа от представителей медиков.

Ранее журналистка из Нижнего Тагила попала в подобную ситуацию. Ей в больнице приписали роды в больнице Ирбита.

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#Евгения Сафина#Общество#Больница#Врачи#Пациент#Медицинское обследование#Обследование#Прием#Екатеринбург#Анализы
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