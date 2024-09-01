Жительница Сухого Лога обвиняет врачей в фиктивных приемах

Нарекания к медикам Сухоложской районной больницы возникли после того, как свердловчанка проверила выписку на Госуслугах о полученных услугах. В соцсети женщина написала, что она находится в ужасе. К поликлинике она не была прикреплена, поэтому всегда брала справки с приема.