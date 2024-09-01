Жительница Сухого Лога обвиняет врачей в фиктивных приемах

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Нарекания к медикам Сухоложской районной больницы возникли после того, как свердловчанка проверила выписку на Госуслугах о полученных услугах. В соцсети женщина написала, что она находится в ужасе. К поликлинике она не была прикреплена, поэтому всегда брала справки с приема.
Однако, оказалось, что врачи выписывают ей осмотры, приемы, анализы, диспансеризацию. Некоторые дни совпадают с отсутствием потерпевшей в Свердловской области.
Задав свои вопросы уполномоченным людям, услышала что какая мне разница, «не из своего же кармана платите», бегайте и ищите заведующую, она все это проворачивает, — пишет возмущенная свердловчанка.
По ее словам, в поликлинике выдвинули версию, что возможно имеется однофамилица с такой же датой рождения. Но вот номер полиса никак совпадать не может. Теперь женщина ждет публичного ответа от представителей медиков.
Ранее журналистка из Нижнего Тагила попала в подобную ситуацию. Ей в больнице приписали роды в больнице Ирбита.