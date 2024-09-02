Администрация Туринского района выплатит 25 тысяч подростку за укус бродячей собаки

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
Мальчик шел домой из школы. К нему подбежала неизвестная собака и, уронив его на землю, несколько раз его укусила. Затем бабушка отвезла внука в медучреждение, где ему провели курс уколов, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
После проверки надзорное ведомство направило в суд требование о том, что с местной администрации нужно взыскать 25 тысяч в пользу подростка. Требование было удовлетворено.
Напомним, женщина из Екатеринбурга должна выплатить 70 тысяч рублей девочке, на которую напала ее собака.