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Администрация Туринского района выплатит 25 тысяч подростку за укус бродячей собаки

Администрация Туринского района выплатит 25 тысяч подростку за укус бродячей собаки

2 сентября 2024, 05:55
Администрация Туринского ГО выплатит 25 тысяч рублей за нападение уличной собаки на школьника. Инцидент случился 20 февраля 2024 года.

Мальчик шел домой из школы. К нему подбежала неизвестная собака и, уронив его на землю, несколько раз его укусила. Затем бабушка отвезла внука в медучреждение, где ему провели курс уколов, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После проверки надзорное ведомство направило в суд требование о том, что с местной администрации нужно взыскать 25 тысяч в пользу подростка. Требование было удовлетворено.

Напомним, женщина из Екатеринбурга должна выплатить 70 тысяч рублей девочке, на которую напала ее собака.

Женщина в Белоярском районе выплатит 110 тысяч за нападение ее пса на подростка
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