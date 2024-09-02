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Published Сегодня, 04:54

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Updated Сегодня, 04:56

Водитель автомобиля сбил подростка на велосипеде в Екатеринбурге

Автомобилист влетел в забор и наехал на мальчика на велосипеде в Екатеринбурге

2 сентября 2024, 04:54
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель автомобиля сбил подростка на велосипеде в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водитель автомобиля BMW наехал на 14-летнего подростка на велосипеде. ДТП произошло на улице Амундсена.

Водитель автомобиля в какой-то момент не справился с управлением и влетел в бордюр, забор, а также сбил школьника, который ехал по тротуару на велосипеде, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Пострадавшего подростка отвезли в медучреждение. Ему диагностировали перелом стопы. В ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.

Напомним, 30 августа 2024 года в Нижнем Тагиле водитель автомобиля сбил двух пешеходов. Один из них скончался.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Автомобиль#Водитель#Пострадавший#ЧП#Велосипед#18+#Екатеринбург#Подросток#Авария#Инцидент
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