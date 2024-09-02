Автомобилист влетел в забор и наехал на мальчика на велосипеде в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:56
Водитель автомобиля в какой-то момент не справился с управлением и влетел в бордюр, забор, а также сбил школьника, который ехал по тротуару на велосипеде, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Пострадавшего подростка отвезли в медучреждение. Ему диагностировали перелом стопы. В ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.
Напомним, 30 августа 2024 года в Нижнем Тагиле водитель автомобиля сбил двух пешеходов. Один из них скончался.