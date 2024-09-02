Борщи и винегреты будете готовить без конца: как правильно хранить свеклу зимой

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
По словам профессионального агронома, автора и ведущего Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексея Володихина, схваченная морозом свекла храниться точно не будет — вот почему так важно извлечь ее из земли до наступления холодной погоды.
Определить, готов ли корнеплод, можно по листьям — они начинают желтеть и увядать. Это верный признак того, что свекла набрала достаточно сочности и созрела. Верхушка корнеплода, выступающая над землей, должна быть типичного для сорта цвета, плотной и не слишком твердой при нажатии.
Корнеплоды должны быть правильной формы, что также указывает на их зрелость. Большинство сортов свеклы достигает оптимальных размеров 5-10 см в диаметре. Переросшая свекла может стать грубой и менее вкусной.
Выкопать свеклу — всего лишь полдела. А вот сохранить ее гораздо труднее. Здесь нужно учитывать целый ряд факторов, которые могут повлиять на состояние овощей.
Когда корнеплоды выкопаны, у них обрезают листья так, чтобы остались черешки длиной 1 см. Лучше хранятся корнеплоды диаметром 7 — 10 см. Но и большие могут пролежать до следующего урожая, — отмечает Алексей Володихин.
По словам эксперта, есть два оптимальных способа хранения свеклы:
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