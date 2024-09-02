Борщи и винегреты будете готовить без конца: как правильно хранить свеклу зимой

Определить, готов ли корнеплод, можно по листьям — они начинают желтеть и увядать. Это верный признак того, что свекла набрала достаточно сочности и созрела. Верхушка корнеплода, выступающая над землей, должна быть типичного для сорта цвета, плотной и не слишком твердой при нажатии.