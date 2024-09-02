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Published Сегодня, 10:24

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Updated Сегодня, 10:25

Борщи и винегреты будете готовить без конца: как правильно хранить свеклу зимой

Борщи и винегреты будете готовить без конца: как правильно хранить свеклу зимой

2 сентября 2024, 10:24
Фото: 1MI
В начале сентября многие дачники приступают к уборке свеклы. Как правило, в это время корнеплод уже дозревает. Кроме того, опытные садоводы знают, что для свеклы губительны даже самые легкие заморозки. Рассказываем о правилах уборки и хранения этого вкусного корнеплода.

По словам профессионального агронома, автора и ведущего Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексея Володихина, схваченная морозом свекла храниться точно не будет — вот почему так важно извлечь ее из земли до наступления холодной погоды.

Определить, готов ли корнеплод, можно по листьям — они начинают желтеть и увядать. Это верный признак того, что свекла набрала достаточно сочности и созрела. Верхушка корнеплода, выступающая над землей, должна быть типичного для сорта цвета, плотной и не слишком твердой при нажатии.

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Корнеплоды должны быть правильной формы, что также указывает на их зрелость. Большинство сортов свеклы достигает оптимальных размеров 5-10 см в диаметре. Переросшая свекла может стать грубой и менее вкусной.

Выкопать свеклу — всего лишь полдела. А вот сохранить ее гораздо труднее. Здесь нужно учитывать целый ряд факторов, которые могут повлиять на состояние овощей.

Когда корнеплоды выкопаны, у них обрезают листья так, чтобы остались черешки длиной 1 см. Лучше хранятся корнеплоды диаметром 7 — 10 см. Но и большие могут пролежать до следующего урожая, — отмечает Алексей Володихин.

По словам эксперта, есть два оптимальных способа хранения свеклы:

  • Вместе с картофелем. Два корнеплода образуют идеальный симбиоз, так как картофель любит влагу и хорошо ее впитывает, а свекла, напротив, лучше хранится в подсушенном виде, поэтому с удовольствием воду отдает. Вот почему свеклу часто хранят поверх картофеля в одних и тех же ящиках.
Фото: 1MI
  • Под ветками рябины. Она выделяет фитонциды — биологически активные вещества, которые могут подавлять рост и развитие патогенных микроорганизмов и способны создавать неблагоприятные условия для развития гнилей и плесеней, что помогает сохранять урожай дольше. Свеклу просто выкладывают в ящики или на полки в погребе, а сверху прикрывают ветками рябины вместе с листьями и ягодами.

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