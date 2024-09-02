«Был гормональный сбой». В Екатеринбурге нашли пропавшего накануне 1 сентября юношу

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
«Бегунка» несколько дней искали добровольцы. В результате его обнаружили, а затем передали родителям волонтеры РМК «Сила Урала», сообщает Ura.ru со ссылкой на одного из участников поисковой операции.
Школьник пропал в ночь на 31 августа, оставив записку для родителей. В ней он просил не искать его, однако в конце приписал, что возможно вернется домой сам.
Мать мальчика выразила большую благодарность волонтерам, которые искали ее сына. Она также предположила, что у ребенка просто произошел гормональный сбой.
В Нижнем Тагиле продолжаются поиски 11-летней школьницы, которая также ушла из дома 31 августа и не вернулась.