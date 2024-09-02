tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Волонтеры нашли пропавшего под Екатеринбургом накануне учебного года подростка

«Был гормональный сбой». В Екатеринбурге нашли пропавшего накануне 1 сентября юношу

2 сентября 2024, 15:58
Фото: Изображение Midjourney

Волонтеры нашли пропавшего под Екатеринбургом накануне учебного года подростка

В селе Балтым волонтеры несколько дней искали 14-летнего Артема, который бесследно исчез в последний день лета. В итоге подросток нашелся, с ним все в порядке.

«Бегунка» несколько дней искали добровольцы. В результате его обнаружили, а затем передали родителям волонтеры РМК «Сила Урала», сообщает Ura.ru со ссылкой на одного из участников поисковой операции.

Школьник пропал в ночь на 31 августа, оставив записку для родителей. В ней он просил не искать его, однако в конце приписал, что возможно вернется домой сам.

Мать мальчика выразила большую благодарность волонтерам, которые искали ее сына. Она также предположила, что у ребенка просто произошел гормональный сбой.

В Нижнем Тагиле продолжаются поиски 11-летней школьницы, которая также ушла из дома 31 августа и не вернулась.

В Екатеринбурге пропал инвалид по зрению
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин проконтролирует дело о похищении отцом близнецов в ЕкатеринбургеПропавшую женщину с детьми нашли в ПолевскомПропавшего жителя Екатеринбурга несколько раз видели в Сочи
#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Мать#Волонтеры#Поиски#Екатеринбург#Подросток
Подпишитесь
Итоги недели: смог в НМУ, опасные свалки и метеопосты
Сегодня, 10:25
Мертвецы, секретные фонды и аниме: как прошел фестиваль гик-культуры в Екатеринбурге
Сегодня, 08:59
В Нижнем Тагиле на Красном Камне во дворе многоэтажки гуляла курица-путешественница
Сегодня, 13:27
В Нижнем Тагиле открылся новый школьный стадион
Сегодня, 12:25
Синоптик Алексей Пулин спрогнозировал в Свердловской области арктическое вторжение
Сегодня, 06:39
В Нижнем Тагиле простились с девочкой, которая скончалась после взрыва дома
Сегодня, 07:04