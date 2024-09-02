Что делать с грядкой после чеснока: вот как можно восстановить истощенную почву

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Ситуация усугубляется, если сажать чеснок на одном и том же участке земли несколько лет подряд. Это приводит к накоплению вредителей и патогенов, которые адаптируются к конкретной культуре. Питательных же веществ, напротив, с каждым годом становится все меньше. Именно по этой причине необходим грамотный севооборот. Если вы решили посадить после чеснока какое-то другое растение, то сначала внесите подкормку, советует агроном и блогер, эксперт портала «Белновости» Анастасия Коврижных. Вот какие виды удобрений можно использовать:
Что еще нужно сделать с землей после чеснока? Так как эта огородная культура предпочитает расти на слабокислых почвах, то после сбора последнего урожая необходимо заняться известкованием почвы. Сделать это можно с помощью доломитовой муки либо гашеной извести.
А еще не забудьте, что лук и чеснок не любят друг друга, поэтому не сажайте лук на освободившиеся грядки.
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