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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Что делать с грядкой после чеснока: вот как можно восстановить истощенную почву

Что делать с грядкой после чеснока: вот как можно восстановить истощенную почву

2 сентября 2024, 14:56
Фото: Изображение Midjourney
Чеснок на грядке — это настоящее испытание для грунта. Он буквально высасывает макро- и микроэлементы из почвы. Дождь и полив еще больше вымывают минералы из верхнего слоя, что только усугубляет проблему. Вот почему землю нужно реанимировать и восстанавливать.

Ситуация усугубляется, если сажать чеснок на одном и том же участке земли несколько лет подряд. Это приводит к накоплению вредителей и патогенов, которые адаптируются к конкретной культуре. Питательных же веществ, напротив, с каждым годом становится все меньше. Именно по этой причине необходим грамотный севооборот. Если вы решили посадить после чеснока какое-то другое растение, то сначала внесите подкормку, советует агроном и блогер, эксперт портала «Белновости» Анастасия Коврижных. Вот какие виды удобрений можно использовать:

  • Органические: в частности, прекрасно восстанавливает плодородность почвы после чеснока компост. Необходимо внести от 3 до 5 кг компоста из расчета на 1 кв.м земли и заделать его в верхний слой грунта. Не менее эффективен и перепревший навоз (свежий добавлять в почву не рекомендуется, так как можно обжечь корни растений). Требуется 4-6 кг на 1 кв. м. Кроме того, не забывайте о древесной золе — вносится 100-150 граммов на 1 кв. м.
  • Сидераты: прекрасный, простой и малозатратный способ, которые, тем не менее, дает потрясающий эффект. Можно использовать самые разные виды сидератов и комбинировать их. Зеленая масса не только удобряет землю, но и способствует подавлению патогенных микроорганизмов.
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  • Минеральные удобрения: например, фосфорно-калийные. Подкормите почву суперфосфатом (берем около 40 граммов на 1 кв.м) и сульфатом калия (около 25 граммов на 1 кв.м).

Что еще нужно сделать с землей после чеснока? Так как эта огородная культура предпочитает расти на слабокислых почвах, то после сбора последнего урожая необходимо заняться известкованием почвы. Сделать это можно с помощью доломитовой муки либо гашеной извести.

А еще не забудьте, что лук и чеснок не любят друг друга, поэтому не сажайте лук на освободившиеся грядки.

Ранее эксперты рассказали, какие растения нельзя сажать рядом с укропом.

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