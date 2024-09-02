«Дождались!»: в Нижнем Тагиле жители смогут сами оплачивать проезд в автобусах

Posted 2 сентября, 10:01
Published 2 сентября, 10:01
Modified 2 сентября, 10:03
Updated 2 сентября, 10:03
В муниципальные автобусы Нижнего Тагила установили валидаторы для оплаты банковскими картами. Возможность оплатить билет наличными все еще сохранена, для этого нужно обратиться к водителю, сообщают в «Тагильском трамвае».
Однако возможность оплачивать проезд безналом появилась только на маршрутах №13, 58, 61. Если эксперимент, который проводит перевозчик, оправдает себя, валидаторами оснастят и другие маршруты.
Напомним, в Нижнем Тагиле подняли стоимость проезда.