«Дождались!»: в Нижнем Тагиле жители смогут сами оплачивать проезд в автобусах

В Нижнем Тагиле жители смогут сами оплачивать проезд в автобусах

В Нижнем Тагиле жителям дали возможность самостоятельно оплачивать поездки в автобусах с помощью банковских карт. Но есть нюанс, валидаторами оборудовали всего три маршрута.