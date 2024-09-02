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Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

В Нижнем Тагиле жители смогут сами оплачивать проезд в автобусах

«Дождались!»: в Нижнем Тагиле жители смогут сами оплачивать проезд в автобусах

2 сентября 2024, 10:01
Фото: Тагильский трамвай

В Нижнем Тагиле жители смогут сами оплачивать проезд в автобусах

В Нижнем Тагиле жителям дали возможность самостоятельно оплачивать поездки в автобусах с помощью банковских карт. Но есть нюанс, валидаторами оборудовали всего три маршрута.

В муниципальные автобусы Нижнего Тагила установили валидаторы для оплаты банковскими картами. Возможность оплатить билет наличными все еще сохранена, для этого нужно обратиться к водителю, сообщают в «Тагильском трамвае».

Однако возможность оплачивать проезд безналом появилась только на маршрутах №13, 58, 61. Если эксперимент, который проводит перевозчик, оправдает себя, валидаторами оснастят и другие маршруты.

Напомним, в Нижнем Тагиле подняли стоимость проезда.

В пригородных автобусах Нижнего Тагила вырастет стоимость проезда
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